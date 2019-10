Empelde

Unbekannte Einbrecher sind am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rodelberg in Empelde eingedrungen und haben Münzen und Schmuck erbeutet. Die Tat ist nach Mitteilung der Polizei in der Zeit von 8.50 bis 21.50 Uhr begangen worden. Die Einbrecher hebelten ein rückwärtiges Fenster des Gebäudes auf und durchwühlten alle Möbelstücke im Haus. Nach einer ersten Bestandsaufnahme der 77-jährigen Eigentümerin haben die Täter Sonderprägungsmünzen und vermutlich einige Schmuckstücke mitgenommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Telefon (05109) 5170 mit dem Polizeikommissariat in Ronnenberg in Verbindung setzen.

Von Andreas Kannegießer