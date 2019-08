Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag im Ronnenberger Ortsteil Empelde die Polizeistation mit einer schwarzen Masse beschmiert. Der Schaden an dem Gebäude in der Straße am Rathaus war gegen 7.15 Uhr entdeckt worden.

Noch sind die Hintergründe der Tat vollkommen unklar. Auch steht noch nicht fest, um welche Substanz die Täter für ihren Anschlag verwendet haben. Das soll jetzt eine genaue Analyse der Masse im Labor klären. Ebenfalls steht die Höhe des Schadens noch nicht fest. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm