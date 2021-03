Empelde

Es ist ein Angebot für Eltern mit Kindern und soll eine unbürokratische Hilfe bei Alltagsproblemen sein: Die 41-jährige Dorota Wellner ist seit wenigen Wochen in Empelde als sogenannte Stadtteilmutter im Einsatz. Sie kommt dann ins Spiel, wenn Familien in bestimmten Situationen Hilfe oder eine Begleitung benötigen: wie etwa bei Behördengängen, Arztbesuchen und Erziehungsfragen. Wellners Unterstützung soll vor allem auch unkompliziert sein. Sie besucht die Familien zu Hause, nennt bei Bedarf auch einfach nur geeignete Anlaufstellen oder gibt eine Anleitung beim Ausfüllen von Formularen – vertraulich, mehrsprachig und im Auftrag des Familienzentrums der Johanneskirchengemeinde.

„Viele Menschen sind in manchen Lebenssituationen schon bei leichteren Fragen ratlos und brauchen oft einfach nur einen guten Tipp“, sagt Wellner. Sie ist schon seit Anfang Januar als Stadtteilmutter in Empelde unterwegs. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen bietet sie Hilfesuchenden auch vertrauliche Spaziergänge an. Insgesamt ist sie seit ihrem Start schon mit sieben Familien regelmäßig in Kontakt – darunter frisch getrennte Frauen mit Kindern, Alleinerziehende, aber auch völlig intakte Familien mit Verständigungsproblemen, schulischen Fragen oder Bedarf an Schuldnerberatung. Oft gehe es auch einfach darum, die Eingewöhnung in einer neuen Umgebung zu erleichtern.

Schon 2017 für ein Jahr als Stadtteilmutter im Einsatz

Wellner ist für ihre Aufgaben und die Vermittlungsrolle gut vorbereitet. Sie hat schon vor drei Jahren ein Jahr lang für das Familienzentrum als Stadtteilmutter gearbeitet. Laut Pastorin Martyna Pieczka wurde durch den Fachbereich Jugend der Region Hannover jetzt die beantragte Projektförderung erneut bewilligt – und damit auch die Fortsetzung der vor drei Jahren begonnenen Arbeit.

Die gebürtige Polin Wellner, selbst Mutter von zwei Kindern, ist durch die Förderung der Region nun sieben Stunde pro Woche als Stadtteilmutter in Empelde tätig und angestellt bei der Kirchengemeinde. Für ihren Einsatz hat sie nach einer einmonatigen Schulung mit 42 Unterrichtsstunden sogar ein Zertifikat erhalten. Wie Pastorin Pieczka betont, ist es geplant, dieses Angebot mit entsprechender Bewilligung künftig dauerhaft zu etablieren.

Dorota Wellner (links) und Pastorin Martyna Pieczka freuen sich, dass das Projekt fortgesetzt werden kann. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Rolle als Stadtteilmutter ist auf Wellner förmlich zugeschnitten: Sie kam schon als Neunjährige gemeinsam mit ihren Eltern nach Deutschland, spricht Deutsch und Polnisch, ist in der Johanneskirchengemeinde aktiv, war als Mutter regelmäßig im Familienzentrum und leitet dort auch einige Gruppenangebote. Durch ihr gutes Netzwerk, das sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, kann sie Unterstützung in bis zu zehn verschiedenen Sprachen anbieten und vermitteln. Mehrsprachig soll deshalb auch der Infozettel sein, den das Familienzentrum in Kürze herausgibt, um auf das neue Angebot aufmerksam zu machen.

Lesen Sie auch Familienzentrum plant Angebote für Kinder im Freien

Der Einsatz als Stadteilmutter in Empelde ist für die 41-Jährige Wellner „eine Herzensangelegenheit“. „Gerade in diesen Pandemie-Zeiten ist es wichtig, Kontaktmöglichkeiten und persönliche Unterstützung zu haben – vor allem wenn in der Familie Kinder sind“, sagt Wellner. Sie versichert Hilfesuchenden Anonymität. Zu erreichen ist Wellner auf ihrem Diensthandy unter Telefon (0171) 9844382 sowie per E-Mail an Stadtteilmutter.Empelde@gmail.com.

Von Ingo Rodriguez