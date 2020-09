Empelde

In doppelter Hinsicht macht die andauernde Corona-Pandemie auch den Organisatoren der Ausbildungsmesse Startklar in Empelde einen Strich durch die Rechnung: Einerseits sind Veranstaltungen dieser Art auch weiterhin grundsätzlich untersagt. Im Besonderen herrschte in der Aula der Marie-Curie-Schule (MCS) ein von Jahr zu Jahr zunehmendes Gedränge aufgrund des stetig wachsenden Interesses. Andererseits üben sich viele Unternehmen derzeit in Zurückhaltung, was ihr Angebot an Ausbildungsplätzen angeht. Dem Team Berufsorientierung der MCS und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg blieb somit nur die Absage der Veranstaltung in diesem Herbst.

Neuer Messetermin im April 2021

„Der Lockdown Mitte März hat uns alle in eine für nie möglich gehaltene Situation gebracht“, schreibt Wirtschaftsförderer Torsten Jung an die Gewerbetreibenden im Stadtgebiet. „Im Zuge dessen haben wir entschieden, dass sämtliche außerschulischen berufsorientierenden Maßnahmen im 1. Schulhalbjahr für das Jahr 2020/2021 gestrichen beziehungsweise verschoben werden.“ Dies betreffe auch die Ausbildungsmesse Startklar, die – sollten es die Infektionszahlen und die entsprechenden politischen Entscheidungen zulassen – am 28. April 2021 nachgeholt werden soll.

Mit viel Optimismus hat der Wirtschaftsförderer auch für das jährliche Ausbildungsfrühstück einen neuen Termin im kommenden Jahr angesetzt. Das Frühstück ist jetzt für den 10. März geplant. Für beide Veranstaltungen können sich Interessenten bereits jetzt anmelden.

Jung äußerte Verständnis für diejenigen Unternehmer, die zurzeit „auf Sicht“ fahren würden und schwer einschätzen könnten, ob sie den Schülern bei ihrer beruflichen Orientierung behilflich sein können. Als Beispiele nennt er das Bereitstellen von Praktikumsplätzen sowie Angebote von Betriebsbesichtigungen und -erkundungen oder andere wichtige Kooperationen.

Jung hofft auf fortwährende Zusammenarbeit

„Wir hegen die große Hoffnung, dass die ersten Schüler im Februar 2021 ihre Betriebspraktika absolvieren können und würden uns sehr freuen, wenn wir ab dem 2. Schulhalbjahr 2020/2021 wieder mit den Gewerbetreibenden auf so vielfältige Weise wie bisher zusammen arbeiten können“, schreibt Jung.

Gleichzeitig richteten die Kooperationspartner von Schule und Verwaltung einen Appell an die Unternehmer: „Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre, für dieses Jahr, noch offenen Ausbildungs- und Praktikumsplätze mitteilen könnten.“ Diese sollen dann einerseits direkt an suchende Schüler übermittelt werden und darüber hinaus auf den Internetseiten der MCS und der städtischen Wirtschaftsförderung veröffentlicht werden.

Für Rückfragen ist Jung im Rathaus unter Telefon (05 11) 4 60 04 06 oder per Email an torsten.jung@ronnenberg.de erreichbar.

Von Uwe Kranz