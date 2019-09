Empelde

Premiere in der Selma-Lagerlöf-Schule: Erstmals haben Schüler der Einrichtung ein Musical einstudiert und vor Publikum aufgeführt. „Schwein Gehabt! Da rocken ja die Hühner“ lautet der Titel des Musicals. Zwei Jahre hat die Vorbereitung gedauert. In den insgesamt fünf Aufführungen feierten die Darsteller große Erfolge. Die Plätze im Zuschauerraum reichten für den Ansturm nicht aus.

Insgesamt sind 21 Kinder und Jugendliche aus den Klassen fünf bis neun der Empelder Förderschule an der Aufführung beteiligt. Allein zu den beiden Vorstellungen vergangene Woche kamen so viele Zuschauer – vor allem Eltern, aktuelle und ehemalige Schüler –, dass das für 110 Zuschauer bestuhlte Forum nicht ausreichte und viele Zuschauer stehen oder sogar vom Flur aus zuschauen mussten. Besonders groß war das Interesse während des Schulfestes am Freitag.

Die Handlung macht deutlich, wie wertvoll Freundschaft ist

„Schwein Gehabt! Da rocken ja die Hühner“ handelt von dem eitlen Schwein Piggy, welches von den anderen Tieren des Hofes ausgegrenzt wird. Piggy stört das aber nicht, denn der Bauer schenkt dem Schwein besonders viel Aufmerksamkeit. Doch kümmert sich dieser nur so sorgfältig um Piggy, um sie zu mästen und das große Geld zu machen, indem er sie wohlgenährt an den Metzger verkauft. Die anderen Tiere verstecken Piggy. Dadurch erkennt das Schwein, wie wertvoll Freundschaft ist.

Für die Schüler wie auch für die Schule ist das Musical das erste Projekt dieser Art. „Deswegen hat es auch etwas lange gedauert“, beschreibt der Schulleiter Jochen de Vries die Phase der Umsetzung. Ein Musical sei aber besonders gut geeignet, um das Selbstbewusstsein der Schüler zu stärken. Das Ziel sei nicht nur eine gute Aufführung, sondern vielmehr das aufbauende Erlebnis für die Schüler. „Was sie tun, wird wertgeschätzt. Daraus folgt ein besonderer positiver Effekt für das Selbstbild“, erklärt de Vries.

Darsteller haben viel Spaß bei der Umsetzung

Das bestätigen auch die Darsteller. Die Schülerinnen Rebecca und Brenda betonen immer wieder, wie viel Spaß sie während der Vorbereitung und der Vorstellungen haben. Außerdem zeigen sie sich stolz, dass sie ihre Rollen – Schaf und Ochse – trotz der langen Probezeit und der Aufregung erfolgreich gespielt haben. Zusätzlich wurden die Darsteller durch die Herausforderungen zusammengeschweißt. „Alle haben gemeinsam gezittert und Angst gehabt“, erzählt Sabrina Schneider, Mutter von Noel, der zur Hälfte des Projektes dazu gestoßen ist. „Ich glaube, dass das geholfen hat, ihn zu integrieren.“

Dank des Erfolgs von „Schwein Gehabt! Da rocken ja die Hühner“ sollen Musicalprojekte in der Schule etabliert werden. Zukünftig soll alle ein bis zwei Jahre ein Musical aufgeführt werden, kündigt Schulleiter de Vries. Für die drei letzten Vorstellungen des aktuellen Stücks bis zum Mittwoch, 25. September, füllen täglich 150 Kinder aus umliegenden Schulen und Kindergärten den Zuschauerraum.

Von Franz-V. Reitzler