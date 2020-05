Ronnenberg

Nun also doch: Wie viele anderen Kommunen will auch die Stadt Ronnenberg das Freibad wieder öffnen. „Wir versuchen gerade ein Konzept zu entwickeln, wie wir das Bad in der ersten Juni-Hälfte wieder aufmachen können“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Die Umsetzungen der jeweils neuesten Corona-Verordnungen lassen sich allerdings aus Sicht der Stadtverwaltung nicht immer einfach und schnell umsetzen.

„Ich kann verstehen, dass einige Bürger ungeduldig werden“, sagt die Verwaltungschefin anhand der sich oftmals zu überschlagen scheinenden Lockerungen, bei denen man nur allzu leicht den Überblick verliert. Einige Vereinfachungen kommen allerdings auch für die Rathäuser überraschend schnell. Manche Dinge ließen sich nicht montags umsetzen, wenn die Verordnungen am Freitag geändert würden, sagt Harms und wirbt um Verständnis in der Bevölkerung.

Selbst wenn, die notwendigen Plexiglasscheiben zum Schutz der Mitarbeiter bereits bestellt seien, könnten die Einrichtungen erst dann geöffnet werden, wenn die Schutzwände auch geliefert und erreichtet sind. „Wir sind derzeit sehr stark damit beschäftigt, die jeweils aktuellen Verordnungen umzusetzen“, sagt Harms.

Betrieb im sehr eingeschränkten Umfang

Außer dem Jugendzentrum, dessen Außengelände vom Mittwoch, 3. Juni, für Besucher an bereit stehen soll, soll auch die Wiedereröffnung der Büchereien und des Freibades für die Bürger ein Signal sein, dass allmählich die Normalität zurückkehrt, erklärt die Bürgermeisterin. Allerdings müssten sich die Schwimmbadfreunde darauf einrichten, dass das Freibad nur im „sehr eingeschränkten Umfang“ genutzt werden könne. Unter anderem sind zusätzliche Aufsichtspersonen erforderlich.

Personell seien der Stadt allerdings Grenzen gesetzt. Allein mit Ehrenamtlichen könne das Bad schwerlich zweieinhalb Monate lang betrieben werden. Geklärt werden müssen unter anderem auch, wie der Eintritt, die Umkleiden und das Duschen organisiert werden. Viele Erfahrungen müsse man aber erst im laufenden Betrieb machen, sagt Harms.

Dass eine Lockerung nicht immer reibungslos verläuft, zeigt sich auch bei den Sporthallen. Einige seien noch mit Sondernutzungen wie Lehrerzimmer, Tagungsräume und als Kita-Gruppenraum belegt und könnten deshalb noch nicht für die Vereine frei gegeben werden. Dass das nicht bei allen gut ankommt, ist auch der Bürgermeisterin bewusst. Der Weg zur Normalität ist eben doch noch weit.

Von Uwe Kranz