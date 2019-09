Empelde

„Das Wort darfst du schreiben.“ Ein Mädchen und ein Junge der Klasse 3d sitzen in ihrem Klassenraum in der Empelder Theodor-Heuss-Schule vor einem iPad. Wörterfresser heißt das Programm mit dem sie die richtige Rechtschreibung von Wörtern üben. Die Arbeit mit den Computern sei „optimal zur Förderung der Partnerarbeit“, hebt ihre Lehrerin Louisa Gerding den besonderen Wert der Geräte im Unterricht der Grundschule hervor.

Kindern fällt der Umgang mit den Computern leicht

Den Kindern fällt die Arbeit mit dem Wörterfresser nicht schwer. Für sie ist es nicht neu. Schon im vorangegangenen Schuljahr haben sie mit dem Programm gearbeitet. Mehr Probleme hat Gerding damit, den Koffer mit den zehn Computern, der Ladestation und dem WLAN-Cube in den Klassenraum zu transportieren. Für einen Einsatz in einem anderen Stockwerk kommt er nicht infrage. Das Problem: Der Koffer ist einfach zu schwer.

Im Klassenraum angekommen, sind die Abläufe einstudiert. Gerding teilt die Pärchen ein und ruft jeweils einen Schüler nach vorn, damit er sich ein Gerät abholen kann. Niemand rennt, alle iPads werden mit großer Sorgfalt behandelt, schließlich wissen die Kinder den Unterricht mit ihnen zu schätzen. „Ich mag die iPads. Der Unterricht ist damit viel spannender“, sagt eine Schülerin mit leuchtenden Augen.

Im Umgang mit den Programmen, speziellen Apps für die einzelnen Unterrichtsfächer, sind die Schüler schon echte Profis. „Die Kinder sind hoch motiviert“, schwärmt Gerding. In einer Fortbildung hatte sie sich auf die neuen Unterrichtsinhalte vorbereiten können. Durchschnittlich 15 Minuten pro Stunde kommen die Geräte zum Einsatz – in manchen Stunden aber auch gar nicht. Vor allem in Mathe und Deutsch gebe es inzwischen viele gute Apps, einige von ihnen direkt angelehnt an die Inhalte von Büchern und Arbeitsheften. Es sind aber auch negative Beispiele von Apps im Umlauf, die für den Unterricht mit den Kindern zu überladen seien, sagt sie.

iPads gut für die Differenzierung im Unterricht

Dustin meldet sich. Die ersten Übungen hat er schneller absolviert als die anderen Kinder. Jetzt darf er eine andere Aufgabe beginnen, während die anderen noch immer den Wörterfresser füttern. Auch als Mittel zur Differenzierung im Unterricht seien die iPads optimal, meint Gerding. Zu diesem Zweck bekomme jedes Kind einen eigenen Account, über den es auch zu Hause am PC Übungen machen kann, über den die Lehrerin aber auch individuelle Aufgabenstellungen vornehmen kann. Von einem eigenen Gerät aus kann sie dazu auf alle anderen zugreifen.

Ganz klassisch geht die Lehrerin dennoch die Tischreihen ab und hockt sich neben ihre Schützlinge. Hier eine Korrektur, da ein Hinweis oder eine neue Aufgabenstellung: Bei allen praktischen Vorteilen, die iPads für den Unterricht an der Theodor-Heuss-Schule bringen, ist die persönliche Interaktion zwischen Lehrer und Schüler nicht zu ersetzen.

Und dennoch wünschte Gerding für ihren Unterricht, dass für jedes Kind ein Gerät zur Verfügung stehen würde und auch andere Lehrerinnen diese aus ihrer Sicht nützlichen Helfer nutzen könnten. Dazu bräuchte es aber einen iPad-Koffer in jedem Flur der Empelder Grundschule. Denn die Kiste durch das Treppenhaus zu wuchten – das ist nun wirklich niemandem zuzumuten.

