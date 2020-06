Empelde

Der Verein Togo pro Infans plant sein vorerst letztes größeres Schulprojekt togolesischen Vogan. Die Initiative des Empelders Roland Sturm und seiner Tochter Simone Bahrs hatte mithilfe von Spendengeld in den vergangenen Jahren zwei große Schulzentren für insgesamt rund 4000 Kinder errichtet. Während der Corona-Pandemie konzentrierte sich der Verein zunächst darauf, die geschlossenen Schulen zu erhalten und die Lehrerschaft bei der Stange zu halten.

Die Pädagogen vor Ort, die während der Schließzeit von der Kirche nicht entlohnt werden, erhalten von Togo pro Infans einen Ersatzlohn und müssen dafür die Anlagen instand halten. Dazu gehört das Reinigung der Toiletten und Händewaschanlagen genauso wie Unkrautbekämpfung auf dem Innenhof. Am Standort des ersten Schulprojektes in Tové musste zudem ein Rohrbruch in der Wasserversorgung repariert werden.

Anzeige

EDV-Ausbildung soll in Vogan beginnen

„In der letzten Woche haben wir nun begonnen, das Unterrichtsgebäude für die IT/EDV-Ausbildung zu erstellen“, sagt Sturm. Um um das Gebäude und später die Innenausstattung mit PCs und Monitoren zu finanzieren, wurden erneut Spendenmittel verwandet, auch die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hat dazu einen Beitrag geleistet.

Weitere HAZ+ Artikel

Vorerst soll dies nun das letzte, größere Engagement des Vereins in Togo sein. „Mit zwei großen Schulzentren haben wir alle zusammen etwas geschaffen, was unserem ursprünglichen Gedanken gerecht wird“, sagt Sturm. „Das Ziel ist, für viele Kinder in Togo eine Schulausbildung zu ermöglichen, die zusammen mit einer Kapazität von 4000 Ausbildungsplätzen möglichst vielen von ihnen bessere Zukunftschancen eröffnen.“

In Zukunft wollen Sturm und Bahrs die beiden Projekte aber weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. „Wir wollen sicherstellen, dass beide Anlagen funktionsfähig bleiben und nicht, wie an vielen anderen Orten, durch mangelnde Erhaltungsmaßnahmen zerfallen“, sagt Sturm.

Von Uwe Kranz