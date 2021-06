Empelde

Ein Autofahrer aus Empelde hat auf der Autobahn 2 unter Medikamenten- und Drogeneinfluss gleich mehrere Verkehrsteilnehmer behindert und gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Erkenntnisse über die Fahrt des 60-Jährigen abrunden können.

Von anderen Verkehrsteilnehmern war die Polizei am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf den Empelder aufmerksam gemacht worden. Dieser hatte auf der A 2 aus Richtung Herford kommend mit seinem roten VW Polo eine Schutzplanke gestreift und fuhr auch sonst in Schlangenlinie.

Zwar entstand an der Schutzplanke nur geringer Schaden, im Laufe der weiteren Fahrt in Richtung Hannover mussten aber gleich mehrere Autofahrer ihr Fahrzeug abbremsen, weil der VW ihnen bedrohlich nahe kam. Der Empelder fuhr an der Anschlussstelle Bad Nenndorf von der Autobahn ab und geriet bereits im Abfahrtsbereich auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise kam ihm dort kein Fahrzeug entgegen.

VW-Fahrer missachtet Rotlicht an einer Kreuzung

Auf der Bundesstraße 65 in Richtung Hannover missachtete der 60-Jährige das Rotlicht einer Ampel und fuhr einfach über die Kreuzung. Auch dort verhinderte nur der Zufall einen Unfall. Die Zeugen verloren den Wagen daraufhin aber aus den Augen. Die Polizei stoppte den VW letztlich gegen 14.20 Uhr kurz vor der Wohnanschrift des 60-Jährigen in Empelde. Die Beamten stellten bei dem Mann keinen Alkoholkonsum fest. Jedoch besteht der Verdacht, dass er unter Medikamenten- und Drogenbeeinflussung stand.

Nach einer Blutprobe beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Empelders. Zeugen und/oder Geschädigte, die von dem VW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Uwe Kranz