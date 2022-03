Empelde

Es ist ein geliehener Kleinbus – mit dem orangefarbenen Bulli ist der 40-jährige Artur Rein aus Empelde in den vergangenen acht Tagen schon dreimal an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Dreimal hat er dort mit jeweils einem Helfer Hilfsgüter abgeliefert, um auf dem Rückweg ukrainische Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. Insgesamt 14 Menschen aus den Kriegsgebieten hat Rein bei seinen drei ehrenamtlichen Touren schon nach Ronnenberg transportiert, um sie mithilfe der Stadt anschließend in verschiedenen Unterkünften unterzubringen. Er sagt bescheiden: „Ich bin kein Held. Ich möchte nur Menschen helfen, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden.“

Es ist beeindruckend, was der Empelder alles auf sich genommen hat, um Kriegsflüchtlingen eine sichere Bleibe zu verschaffen. Der ukrainische Familienvater, der schon seit mehr als 25 Jahren in Deutschland lebt, hat sich bei seinem Arbeitgeber Urlaub genommen, saß seitdem schon mehr als 72 Stunden am Steuer und legte rund 6600 Kilometer für seine Rettungsaktionen zurück.

Vierte Tour startet in wenigen Tagen

In wenigen Tagen will der Mitarbeiter des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen zu seiner vierten Tour aufbrechen. Wieder soll es mit Hilfsgütern im Kleinbus an die ukrainische Grenze gehen, um anschließend Menschen nach Ronnenberg zu bringen. Und wieder wird er auch aus der eigenen Tasche Geld zahlen, um den Bulli aufzutanken. „Aus dem Kreis meiner Kollegen wurde aber auch viel Benzingeld gespendet“, wiegelt er ab.

Ohnehin legt Rein viel Wert darauf, die Unterstützung weiterer Menschen hervorzuheben. „Im Bekanntenkreis helfen mir viele Freunde – Ukrainer, aber auch Russen und Hannoveraner“, betont er. So habe ihm etwa die Stadtentwässerung Hannover den Kleinbus geliehen. Eine Ukrainerin mit einer Schneiderei helfe bei den Hilfsgütersammlungen.

Vor allen für die Stadt Ronnenberg findet Rein lobende Worte. „Die Stadt bemüht sich um eine unbürokratische Vermittlung von Unterkünften“, betont der 40-Jährige. Er hatte seine Pläne im Vorfeld mit Bürgermeister Marlo Kratzke abgestimmt. Nach seiner ersten Tour mit seinem ukrainischen Freund Dmytro hätten die Flüchtlinge ihre erste Nacht im Hotel-Restaurant Öhlers in Empelde kostenlos verbringen dürfen. Die Stadt vermittele meist Privatunterkünfte. Zuletzt sei eine schwangere Mutter mit drei Kindern in der möblierten Wohnung eines Hauses in Ronnenberg untergekommen.

Nach seiner zweiten Tour habe ein Mann aus Hannover-Ahlem Flüchtlinge in seiner Dreizimmerwohnung aufgenommen, berichtet Rein. Er hat nach der dritten Tour Flüchtlinge zum Hauptbahnhof nach Hannover gebracht und dort mit seinem Freund die Weiterfahrt nach Süddeutschland organisiert. „Sie haben dort Bekannte“, sagt Rein.

Geholfen hat ihm auch sein gutes Netzwerk. Der 40-Jährige und seine Helfer laden nach der Ankunft im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet die mitgebrachten Hilfsgüter an einem Umschlagbahnhof in der polnischen Stadt Premsyl ab. Über ein kleines Transportunternehmen eines Bekannten in der Ukraine sei der Weitertransport in das Landesinnere gesichert. „In Premsyl warten dann schon Flüchtlinge und steigen bei uns ein“, erzählt Rein. „Nur in Ausnahmefällen dürfen auch Männer das Land verlassen“, sagt der Empelder. Für Ukrainer im Alter von 18 bis 65 Jahren sei die Ausreise wegen der Kriegssituation verboten, weil sie als Soldaten und freiwillige Helfer benötigt würden.

„Sie wissen nicht einmal, ob ihre Häuser noch stehen“

Rein ist deutscher Abstammung und kam vor 26 Jahren mit seinen Eltern und Großeltern nach Deutschland. Er wohnt seit neun Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern in Empelde. Rein hat aber noch Verwandte und Freunde in der Ukraine: „Sie verstecken sich wegen der täglichen Luftangriffe in Kellern“, erzählt er. Die transportierten Flüchtlinge seien ebenfalls „fix und fertig: „Sie haben Bombardierungen im Minutentakt erlebt und wissen nicht einmal, ob ihre Häuser noch stehen.“

In wenigen Tagen will er noch einmal losfahren. „Danach muss ich wieder arbeiten, will aber vor Ort helfen, wo immer es geht – zum Beispiel als Übersetzer“, kündigt er an. Ursprung seiner Hilfsinitiative seien nach dem russischen Einmarsch erst seine Fassungslosigkeit und dann eine Demo gewesen. „Ich war beeindruckt von der großen Solidarität“, berichtet Rein. Er habe dann selbst aktiv werden wollen. „Ich wollte nicht nur die Reihen der Sofakrieger füllen“, sagt der 40-Jährige. Er betont aber auch: „Jeder, der nur eine Konserve spendet, tut auch Gutes.“

„Nicht jeder, der aus Russland stammt, unterstützt Putins Politik“

Was Rein kritisiert: zunehmende Feindseligkeiten gegenüber russischstämmigen Deutschen. „Nicht jeder Mensch, der aus Russland stammt, unterstützt Putins Politik“, betont er. „Meine Frau ist Russin und verurteilt diesen Krieg.“ Dann ist er gedanklich schon wieder bei seiner nächsten Tour und zählt auf, was die ukrainische Bevölkerung in ihren kalten Kellerverstecken dringend benötigt: „Stromgeneratoren, Wärmestrahler, Powerbanks, aber auch Verbandszeug und blutstillende Mittel.“

Von Ingo Rodriguez