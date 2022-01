Empelde

Dieses Schreiben hat Roswita Franz aus Ronnenberg entsetzt. Die Empelderin will derzeit, wie viele andere Autofahrer im Umland der Landeshauptstadt, ihren Führerschein bei der Region Hannover gegen die EU-einheitliche Scheckkarte eintauschen. Den Antrag dazu hat sie von etwa acht Wochen gestellt. In einem Brief teilte ihr die Behörde jetzt mit: Die Bearbeitung dauert noch mindestens acht Monate.

Grund für Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anträge ist ein Gesetz für einheitliche Führerscheine innerhalb der EU, die auch fälschungssicher sein sollen. Im vergangenen Jahr und noch bis zum 19. Januar sollen die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ihre Fahrerlaubnis eintauschen. Das ist Teil eines Stufenplans, der verhindern sollte, dass zu viele Betroffene gleichzeitig Anträge stellen und eigentlich eine Überlastung und lange Wartezeiten bei den Behörden vermeiden helfen sollte. Das ging schief. Bundesweit gibt es erhebliche Wartezeiten.

Gibt es ein Verwarngeld für Fahrer mit altem Führerschein?

Das gilt auch für die Region Hannover, die auch für den Umtausch der Führerscheine der aus Ronnenberg zuständig ist. Dort seien zunächst wegen der absehbaren Mehrarbeit zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt worden, berichtet Sprecherin Christina Kreutz. Allerdings seien wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich auch Mitarbeiter ins Gesundheitsamt abgezogen worden.

Angst vor einem Bußgeld müssen Autofahrer der betreffenden Jahrgänge aber zunächst nicht haben: Die Region gibt diesbezüglich Entwarnung. Wer einen Papierführerschein besitzt, darf weiterhin ein Fahrzeug führen. Zwar müssen diejenigen, die bei einer Verkehrskon­trolle keine gültige Fahrerlaubnis dabei haben, 10 Euro zahlen, das Verwarngeld haben die Verkehrsminister der Länder aber bis zum 19. Juli ausgesetzt.

Bearbeitung des Führerscheintausches beginnt erst nach Zahlung einer Gebühr

Aber auch diese Frist würde Roswita Franz deutlich überschreiten, wenn sich die angekündigten Wartezeiten bis mindestens September bewahrheiten. Acht Wochen nachdem sie ihren Antrag auf Umtausch gestellt hatte, erhielt sie nämlich am Donnerstag die Nachricht von der Region, sie müsse zunächst 23,50 Euro zahlen, ehe dieser überhaupt bearbeitet werde. „Das diese Information erst nach acht Wochen kommt, finde ich schon ganz schön stark“, stellt sie ernüchtert fest.

Der weitere Inhalt des Briefes ernüchterte die Empelderin noch mehr: Wenn dieses Geld eingegangen sei, so das Anschreiben, dauere es noch weitere acht Monate, ehe die Sache bearbeitet sei. „Ich habe selbst in einer Behörde gearbeitet“, erzählt Franz. „Solche Bearbeitungszeiten hätten wir uns dort nicht erlauben dürfen.“

Von Uwe Kranz