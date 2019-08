Empelde

Was wird aus einem Regenrückhaltebecken, wenn die Niederschläge ausbleiben? An der Empelder Marie Curie Schule lassen sich die Folgen der – trotz einzelner Regenfälle in den vergangenen Wochen – anhaltenden Trockenheit eindrucksvoll erkennen. Von dem als Ententeich in Ronnenberg bekannten Gewässer ist inzwischen nur noch eine größere Pfütze übrig geblieben. Die dort ansässigen Enten müssen vom eigentlichen Ufer schon einen kleinen Fußmarsch hinlegen, um noch ihre Füße mit Wasser benetzen zu können. Der für Anlieger und Spaziergänger ungewöhnliche Anblick ergibt sich ausschließlich aus dem Zustand der zurückliegenden Monate, da der Teich über keine natürlichen Zuflüsse verfügt.

Der Zeitpunkt der Trockenheit kommt für die Stadt Ronnenberg denkbar ungünstig. Erst in vergangenen November war der Quartiersplatz, der den Ententeich umgibt für mehr als 100.000 Euro umgestaltet und aufgewertet worden. Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen waren eingerichtet worden – inklusive Ruheplätze am Ufer des Teiches, der aktuell keiner ist. Damit ist die Attraktivität des Areals deutlich geschmälert.

Zu wenig Regenwasser: Im Teich am Quartiersplatz neben der Marie Curie Schule sitzen die Enten auf dem Trockenen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Für die Stadtverwaltung ist das ein unschöner Zustand, den allerdings nur die Natur mit ausgiebigen Niederschlägen über einen längeren Zeitraum ändern kann. Das Auffüllen des Teiches mit Frischwasser schloss der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler bereits vor Wochen aus. Eine solche Maßnahme sei nicht nur zu teuer, sondern auch ökologisch nicht sinnvoll.

Weiterlesen

Paradies für Enten soll noch schöner werden

Quartiersplatz in Empelde ist eröffnet

Unbekannte richten Schäden am Ententeich in Empelde an

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz