Empelde

Die Besucher eines Friedhofes haben es gern, wenn die Zugänge gut zu erreichen sind und auch die Nebenanlagen einen ordentlichen Eindruck machen. Deshalb nimmt die Stadt Ronnenberg gerade 80.000 Euro in die Hand, um den Entsorgungsbereich des Gräberfeldes umzugestalten. Der Bereich an der Nenndorfer Straße sei zuletzt desolat gewesen, stellt Andrea Unterricker fest. In den Aufgabenbereich der Teamleiterin im Rathaus fällt unter anderem die Freiraumgestaltung.

Grünabfall und auch alte Grabsteine seien auf der Fläche vor dem westlichen Zugang zum Friedhof in der Vergangenheit „einfach abgekippt worden, beschreibt Unterricker die Situation vor der Sanierung. Weil Lastwagen Container aus dem hinteren Bereich des Areals herausholen mussten, sei die Fläche zudem stark zerfahren gewesen. Das soll sich jetzt ändern. Neben einer Sanierung des Bereiches wird die Entsorgung auch neu organisiert.

Die Absicht der Sanierung ist bereits zu erkennen

Nach den ersten Arbeitsschritten ist die Absicht bereits zu erkennen: Im vorderen Bereich, direkt hinter der Einfahrt von der Nenndorfer Straße, werden zwei Container-Stellplätze neu angelegt und gepflastert. Die Zufahrt bis dorthin werde mit Betonpflaster belastbarer gestaltet, erklärt Unterricker. Damit müssten die Lastwagen nicht mehr so tief in das Gelände einfahren und das Rangieren werde den Fahrern erleichtert. Die Vorverlegung der Container-Abstellflächen ermögliche es außerdem, die zu versiegelnde Fläche so klein wie möglich zu halten, betont sie. Hinter dem eigentlichen Eingangstor zum Friedhof werde die Pflasterung deshalb enden. Dort soll lediglich der Schotterbelag überarbeitet werden, während die neu gepflasterte Fläche zur Böschung des alten Bahndamms hin zusätzlich mit Beton-Winkelstützen abgesichert wird. Eine Gosse soll indes helfen, das Regenwasser, das sich auf dem Betonpflaster sammelt, abzuführen.

Lesen Sie auch: Stadt richtet Philosophenpfad auf den Friedhof in Ronnenberg ein

Zum guten Eindruck, den der Eingang des Friedhofes künftig auf dieser Seite wieder machen soll, gehört auch, dass der defekte Zaun, der das Gräberfeld umgibt, in diesem Bereich erneuert wird – auch ist es geplant, die Bepflanzung rings um die vorhandene Kompostabladefläche zu erneuern. Zudem ergeben sich im hinteren Bereich der Entsorgungsfläche Räume für zusätzliche neue Einrichtungen. So sollen auch neue Fahrradabstellbügel installiert werden. Zusätzliche Parkplätze für Autos sind dagegen nicht vorgesehen. Die Arbeiten werden bis in den Herbst hinein andauern.

Von Uwe Kranz