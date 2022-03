Ronnenberg/Empelde

In Ronnenberg beteiligen sich rund zehn Geschäftsbetriebe am Equal Pay Day (EPD). Damit können am Montag, 7. März, weibliche Kunden bei insgesamt zehn Einzelhändlern einkaufen und erhalten auf Produkte, Waren, Dienstleistungen oder Tickets einen Nachlass von 18 Prozent. Vor dem Rathaus in Empelde wehte daher am Mittwoch, als Hinweis auf den EPD, für einen Tag eine rote Fahne mit dem EPD-Logo. Ab Donnerstag machte sie wieder für die große Fahne der Ukraine Platz.

„Wir freuen uns über die Zahl. Damit sind es mehr Teilnehmer als beim letzten Mal“, sagt Lara Sindt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ronnenberg, und denkt an die Jahre 2019 und 2020. „Da waren es weniger.“ Die Stadt organisiert in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft zum dritten Mal solche Aktionen zum EPD, im Vorjahr fiel der Tag in Ronnenberg wegen der Pandemie aus.

18 Prozent beträgt durchschnittlich der Unterschied

Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag der Entgeltgleichheit zwischen Männer und Frauen. Noch immer gibt es Unterschiede in der Bezahlung zwischen beiden Geschlechtern. Bis zum 7. März haben Frauen in Deutschland 66 Tage umsonst gearbeitet und verdienen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer – die 18 Prozent ist daher nicht durch Zufall die Zahl, die nun gleichbedeutend mit dem Rabatt für den Einkauf am 7. März ist. International und bundesweit wird der EPD in vielen Städten und Kommunen von verschiedenen Aktionen begleitet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ronnenberger Unternehmen machen mit

In Ronnenberg beteiligen sich diese Unternehmen am Equal Pay Day: Der Buchfink, Fleischerei und Partyservice Knigge, Vitecco Werbung, Diakonie Lädchen Kids, Lütt Jever Scheune, Coutlounge-Friseur, Plumhoff Schreibwaren und Geschenke, Henze und Bleck sowie Attic GbR. Weitere Informationen zu den Firmen und deren Angebote können Interessierte auf der Homepage der Stadt Ronnenberg unter www.ronnenberg.de im Bereich „Aktuelles“ finden.

Von Stephan Hartung