Darauf hat Mila schon lange gewartet: Voller Vorfreude nimmt sich die Siebenjährige ihre erste selbst gepflückte Erdbeere des Jahres, beißt hinein und lässt sich das saftige Fruchtfleisch genüsslich auf der Zunge zergehen. „Richtig lecker und süß“, sagt das Mädchen, das mit Mama Julia Könnecker und ihrer Tante Cathrin Pakosch nicht nur pflückt, sondern die meisten auch gleich vernascht. „Frisch vom Feld gepflückt, schmecken sie am besten“, sagt Mila.

Seit vergangener Woche können Erdbeeren auf dem Feld der Familie Fricke zwischen Ihme-Roloven und Weetzen wieder selbst gepflückt werden. Unter strengen Hygienemaßnahmen hat auch das beliebte Erdbeercafé am See wieder geöffnet.

Über den Beginn der neuen Erdbeersaison freut sich deshalb nicht nur Mila. Überall im Calenberger Land haben die Menschen schon ungeduldig auf die Ernte der Sommerfrucht gewartet. Nun ist es soweit, und die Saison der Selbstpflücker hat begonnen. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist denkbar einfach: Bezahlt werden muss nur das, was im Korb landet. Naschen ist ausdrücklich erlaubt, denn frisch schmecken die gesunden Früchte bekanntlich am besten.

Saison ist mit Verspätung gestartet

Das gilt auch in diesem Jahr, aber wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens hat das Coronavirus auch die Pläne der Obstbauern tangiert. Die Pflücksaison ist mit Verspätung gestartet, und das lag nicht nur an einigen kühlen Nächten zwischendurch.

„Wir hatten erst am 11. Mai Gewissheit, dass wir unser Feld für Selbstpflücker öffnen dürfen“, sagt Hans-Hermann Fricke. Zu diesem Zeitpunkt sei erfreulicherweise der entsprechende Passus in der Corona-Verordnung des Landes geändert worden. Es gelten die bekannten Sicherheits- und Abstandsregeln, die Pflücker sollen sich nicht näher als 1,50 Meter kommen. „Wir haben zusätzliches Personal, das den Gästen Parzellen zuweist und auf Abstand achtet“, sagt Fricke.

Bis zuletzt habe er auch nicht gewusst, ob die schon seit langer Zeit bei ihm beschäftigten Erntehelfer kommen könnten. Nach einem gescheiterten ersten Versuch sei erst beim zweiten Mal gelungen, alle zwölf aus Rumänien und Polen stammenden Pflücker auf den Hof zu holen. „Sie alle wohnen bei uns und haben nach ihrer Einreise die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne eingehalten“, sagt Fricke.

Die Mehrkosten für den Transport per Flugzeug habe sein Betrieb übernommen. „Das war für uns selbstverständlich. Ansonsten sind sie ja immer mit dem Auto gekommen. Nicht nur wir sind auf diese zuverlässigen Helfer angewiesen, auch für sie selbst ist die Erntearbeit in Deutschland ein guter Zuverdienst“, so der Landwirt. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sie im Flugzeug nur 20 Kilogramm Gepäck mitnehmen konnten. „Also haben wir hier für sie unter anderem Gummistiefel und wetterfeste Kleidung gekauft“, sagt Fricke.

Maskenpflicht gilt auch im Café

Im zugehörigen Erdbeercafé, einem längst sehr beliebten Ausflugsziel, müssen die Regeln für die Gastronomie eingehalten werden – Gästeregistrierung und Maskenpflicht etwa. Die Traktor- und Planwagenfahrten zwischen Café und Feld fallen diese Saison weg. „Wir freuen uns, dass wir überhaupt öffnen durften“, sagt Ulrike Fricke, die sich hauptsächlich um die Belange rund um das Café kümmert. Das Gartengelände sei groß genug, um genügend Tische im gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand aufzustellen. Schon einen Tag nach Eröffnung hätten sie Besuch vom Ordnungsamt der Stadt Ronnenberg bekommen. „Es gab nichts zu beanstanden“, sagt sie.

Zu Beginn seien allerdings nicht so viele Gäste gekommen wie in den Jahren zuvor. Der große Ansturm blieb anfangs aus. „Das muss sich noch einpendeln. Die Menschen sind vorsichtiger geworden“, sagt Ulrike Fricke. Am meisten vermisse sie die ältere Generation, die sonst immer im oberen Gartenbereich in den mit Sitzkissen ausgestatteten Gartenmöbeln Platz genommen hätten. Aber das werde sich bestimmt bald ändern, hofft sie.

Kinderland mit Strohhüpfburg

„Wir tun alles dafür, um sie bei uns im Café am See höchstmöglich zu schützen“, sagt Hans-Hermann Fricke. Der Kuchen wird mehrmals täglich – je nach Bedarf und sozusagen auf Abruf – in der ortsansässigen Bäckerei Krause gebacken.

Das Selbstpflückfeld von Familie Fricke zwischen Ihme-Roloven und Weetzen ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Erdbeerverkaufsstand ist montags bis sonnabends von 8 bis 19 Uhr sowie an Sonn-und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr offen.

Das Erdbeercafé am See kann täglich von 13 bis 18.30 Uhr besucht werden. Während dieser Zeit können sich die kleinen Besucher im Kinderland unter anderem auf der Strohhüpfburg oder auf dem großen Sandberg austoben. Für die Eltern stehen Stühle und Tische bereit, damit sie gemütlich ihren Kaffee 7und Kuchen genießen können.

Von Heidi Rabenhorst