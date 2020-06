Ronnenberg

Hauseigentümer der Region Hannover, die besonders energieeffizient gebaut oder saniert haben, können sich ab sofort wieder bei dem Netzwerk Klimaschutzregion Hannover um die Auszeichnung „Grüne Hausnummer“ bewerben.

Wer einen Neubau mindestens als KfW-Effizienzhaus 55 fertiggestellt hat oder einen Altbau seit 2009 besonders energieeffizient saniert hat, kann sich auf diese Weise auszeichnen lassen. „Alle, die die Kriterien erfüllen, bekommen eine individuelle Grüne Hausnummer und eine Urkunde“, erklärt Andrea Unterricker von der Stadtverwaltung Ronnenberg, die die Aktion unterstützt. Die Verleihung für die Region Hannover ist am 14. September 2020 bei der Sparkasse Hannover geplant, das Geldinstitut unterstützt die Aktion als Projektpartner.

Attraktive Preise für ausgezeichnete Hausbesitzer

Zu den preiswürdigen Maßnahmen zählen beispielsweise Solaranlagen auf dem Dach, gedämmte Fassaden oder der Einbau einer energiesparenden Heizung. Im Klimaschutzaktionsprogramm der Stadt Ronnenberg, das der Rat im Dezember 2019 beschlossen hat, wurden für Neubaugebiete besonders effiziente Energiestandards festgesetzt. Die Stadtverwaltung schreibt daher auch in diesem Jahr alle Hausbesitzer in Neubaugebieten an und informiert sie über die „Grüne Hausnummer“. In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt 17 Bewerber aus Ronnenberg damit ausgezeichnet.

Unter allen Ausgezeichneten werden zwei regionale Sonderpreise in Höhe von jeweils 500 Euro ausgelobt: Der enercity-Fonds proKlima stiftet den Zukunftspreis Modernisierung für ein herausragendes Sanierungsbeispiel, die Avacon AG prämiert ein Zukunftshaus in der Kategorie Neubau.

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli. Der Bewerbungsbogen kann im Internet unter hausnr. klimaschutz-hannover.de/ heruntergeladen werden.

Von Uwe Kranz