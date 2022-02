Empelde

Nach Angaben der Polizei haben sich am Montagabend zwei unbekannte Männer von einem Taxifahrer in Empelde befördern lassen und ihn anschließend ausgeraubt. Die beiden Täter bedrohten den Fahrer mit vorgehaltener Schusswaffe und einem Messer. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am Freitagabend in Empelde ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei stiegen am Montag gegen 19.15 Uhr die beiden Täter am Taxihalteplatz an der Lenther Straße in Badenstedt in das Taxi eines 52-Jährigen, um sich zum Schulzentrum Empelde fahren zu lassen. Dort angekommen, stiegen die beiden Männer aus, begaben sich zum Fenster des Fahrers und zeigten sich zunächst mit einem 20-Euro-Schein zahlungswillig.

Fahndung bleibt ohne Erfolg

Als der 52-jährige Fahrer die Scheibe herunterließ, zückte einer der Täter ein Butterflymesser, und sein Komplize eine augenscheinliche Schusswaffe; sie forderten Bargeld. Die unbekannten Männer ergriffen, nachdem sie die Beute hatten, die Flucht in Richtung der Straße „Am Wischacker“. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Taxifahrer beschrieb die Männer als zwischen 18 und 21 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, die sie aufgesetzt hatten, schwarze Jogginghosen und weiße FFP2-Masken. Einer der Täter hatte im linken Brustbereich seiner Jacke silberne Sterne aufgestickt.

Gegen die beiden Unbekannten wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Ob ein Zusammenhang zu der Tat am 28. Januar besteht, wird derzeit geprüft. Personen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555zu melden.

Von Dirk Wirausky