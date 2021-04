Empelde/Badenstedt

Wegen Bauarbeiten im Streckenverlauf der Stadtbahnlinie 9 kommt es am Sonntag, 25. April, ab 5 Uhr bis zum Betriebsschluss zu einer Sperrpause zwischen der Haltestelle Schwarzer Bär und dem Endpunkt Empelde. In diesem Bereich werden Ersatzbusse eingesetzt. An der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee wird zudem in beiden Fahrtrichtungen eine Ersatzhaltestelle in der Empelder Straße eingerichtet. Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, fahren die Ersatzbusse sechs Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit vom Endpunkt Empelde ab. Die Üstra bittet die Fahrgäste, während der Sperrpause etwas mehr Fahrtzeit einzuplanen. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Grund für die Sperrpause sind zwei gebündelte Baumaßnahmen im Streckenverlauf der Linie 9. Für den neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee werden Betonfertigteile montiert. Zeitgleich wird im Bereich der Hafenbahn ein neues Gleiskreuz verbaut.

Von Uwe Kranz