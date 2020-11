Vörie/Linderte

Dem beherzten Einsatz zweier Passanten verdankt ein 56-jähriger Mann sein Leben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten ein Mann uns seine Begleiterin bereits am Freitag, 30. Oktober, an der Landwehrstraße kurz vor dem Ortseingang von Vörie einen nicht mehr ansprechbare Person gefunden – gegen 6.40 Uhr auf dem Gehweg neben der Fahrbahn. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei.

Paar ruft Hilfe

Offenbar war der 56-Jährige gegen 6.40 Uhr während seines Spaziergangs in die lebensbedrohliche Situation geraten. Genauere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei nicht. Zwei augenscheinlich zu dem Mann aus Ronnenberg gehörende Hunde waren durch dessen Situation sehr aufgebracht und ließen die Helfer zunächst nicht an ihr Herrchen heran. Das Paar rief daraufhin den Notruf. Andere Autofahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne zu helfen.

Anzeige

Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Ronnenberg lösten die engagierten Ersthelfer nach ihrem Eintreffen bei der Herz-Druckmassage ab. Mithilfe eines weiteren Streifenwagens konnten die Hunde zunächst von dem Mann getrennt und gesichert werden. Die Beamten kümmerten sich zudem um die Regelung des Straßenverkehrs.

Reanimation dauert rund 30 Minuten an

Als der Rettungsdienst und der Notarzt nach etwa fünf Minuten eintrafen, kam bei den weiteren Wiederbelebungsmaßnahmen auch die mechanischen Reanimationshilfe (LUCAS) zum Einsatz. Nach etwa 20 bis 30 Minuten informierte der Notarzt die Polizeibeamten darüber, dass der Patient nun wieder Vitalzeichen zeigte. Der 56-Jährige wurde daraufhin umgehend in ein Krankenhaus gefahren. Mithilfe der in den Chips der Hunde gespeicherten Daten konnten auch die Angehörigen des Mannes über den Vorfall und den Verbleib der Tiere informiert werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wie die Polizei meldet, geht es dem Mann inzwischen wieder besser. Ohne die Erste Hilfe des Paares und der Polizei wäre die Rettung des 56-Jährigen jedoch nicht möglich gewesen, erklären Ulrich Knappe, Leiter der Polizeiinspektion Garbsen, und Oliver Müller, Dienststellenleiter des Polizeikommissariats Ronnenberg. Sie würdigten den engagierten Einsatz aller Beteiligten und lobten ausdrücklich ihr vorbildliches Verhalten.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz