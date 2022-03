Ronnenberg

Vielerorts ist die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ein Streitthema. Die Satzung beschreibt den Anteil an den Kosten, den Hauseigentümer bezahlen müssen, wenn die an ihrem Eigenheim vorbeiführende Straße saniert werden muss. Auch in Ronnenberg gibt es viele, die die Strabs als ungerecht bezeichnen – unter anderem weil die Straßen nicht nur von den Anwohnern, sondern von allen Bürgern genutzt werden können. Die FDP stellte deshalb jetzt wiederholt den Antrag zur Abschaffung der Strabs. Der zuständige Ausschuss lehnte die allerdings einstimmig ab.

Strabs in Ronnenberg seit 20 Jahren nicht mehr angewendet

Kämmerer Frank Schulz erläuterte den Ausschussmitgliedern zu Beginn der Diskussion, man könne die Abschaffung beschließen. Aller Voraussicht nach würde dieser Beschluss allerdings danach von der Kommunalaufsichtsbehörde beanstandet und käme nicht zur Anwendung. Schulz berichtete von einer anderen Kommune, die sich gerade diesbezüglich in einem Rechtsstreit befinde. Die Sache sei deshalb streitbehaftet. Außerdem gebe es in Ronnenberg keinen Handlungsdruck, da die Strabs in der Stadt seit rund 20 Jahren nicht mehr zur Anwendung gekommen sei.

Das Vorgehen in der Stadtverwaltung war zuletzt stets anwohnerfreundlich: Straßen wurden immer dann saniert, wenn auch die Kanalsanierung anstand. Damit kam die Strabs nicht zur Anwendung. Dennoch erklärte Andreas Beichler, auch die Grünen seien für die Abschaffung, allerdings nicht um jeden Preis.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

FDP will Fakten schaffen

Voraussetzung für das Ende der Satzung sei es, dass der Haushalt der Stadt im Ergebnis überschüssig sei, machte Schulz noch einmal deutlich. Allerdings könne man auch noch einmal „einen Unabhängigen, dem auch alle glauben“ bitten, die Sachlage zur beurteilen, ergänzte er. Sascha Goetz hatte der Stadt zuvor eine Flickerei bei der Straßensanierung vorgeworfen. Im Zweifelsfall müsse man einfach Fakten schaffen, um Druck auf die Landesregierung zu auszuüben, betonte der FDP-Politiker. In Gehrden sei man da mutiger gewesen.

Kurz vor der Abstimmung verwies Volker Zahn (CDU) darauf, dass der Antrag mit Blick auf den Rechtsstreit der Gehrdener möglicherweise rechtlich gar nicht zulässig sei. Für einen Rückzug des Antrags sah Goetz allerdings „keine Veranlassung“. Beichler nahm einen Änderungsantrag der Grünen dagegen sehr wohl zurück. Goetz, der kein Stimmrecht im Ausschuss besitzt, musste anschließend hinnehmen, dass sein Antrag einstimmig abgelehnt wurde.

Gleiches galt kurz darauf für den weiteren Antrag der FDP-Fraktion auf verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Nenndorfer Straße in Empelde auf Höhe der Rennefeldstraße. Goetz’ Darstellung, dass die dort befindliche Überquerungshilfe für Fußgänger falsch positioniert sei, beantwortete Fabian Hüper (SPD) mit einem Verweis auf das Ratsinformationssystem, in dem als Reaktion auf einen zurückliegenden Antrag „ausführlich beantwortet wird, warum uns an dieser Stelle die Hände gebunden sind“.

Die weiteren Punkte des Antrags – eine ergänzende Beschilderung und neue Bremsschwellen auf der Fahrbahn – fielen dann schnell unter den Tisch, offenbar weil Goetz diese nur noch etwas zögerlich ansprach. Mancher Anwohner hätte sich in dieser Hinsicht sicherlich ein anderes Ergebnis gewünscht.