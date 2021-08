Ronnenberg

Wenn in Ronnenberg die Bürger am 12. September zu den Wahlurnen schreiten, um mit dem Chefposten im Rathaus auch die oberste Verwaltungsspitze neu zu besetzen, wird auf den Listen auch der Name Sascha Goetz zu lesen sein. Der 34-Jährige tritt als Kandidat für die FDP an und wäre auch der erste FDP-Bürgermeister der Stadt. Um die Gunst der Wähler wirbt der studierte Betriebswirt und langjährige Keyaccountmanager eines Personaldienstleisters vor allem mit dem Themen Haushalt und Finanzen. „Kurzfristig gilt es, die finanzielle Situation der Stadt zu stabilisieren“, sagt Goetz.

Dass ihm vor allem dieses Thema sehr am Herzen liegt, hat mehrere Gründe. Immerhin kandidiere er für das für das Bürgermeisteramt, weil ihm die Zukunft von Ronnenberg am Herzen liege, sagt Goetz. Die Stadt habe auch großes Potenzial. In den vergangenen Jahren sei es aber „gefühlt“ kaum vorangegangen. „Im Gegenteil: Wir befinden uns mitten in einer Haushaltskrise“, sagt Goetz. Auch losgelöst von der Corona-Pandemie sei Ronnenberg ein Sanierungsfall. „Die Gestaltungsspielräume werden kleiner“, sagt der FDP-Kandidat.

Er wohnt seit 2015 in Ronnenberg, ist seit 2017 Mitglied seiner Partei, Beisitzer im Vorstand der FDP Ronnenberg und kooptiertes Mitglied der Ratsgruppe 2. Nun wolle er das Ruder herumreißen, damit das Heft des Handelns in Ronnenberg bleibe, sagt Goetz. Einen Beitrag dazu muss nach seiner Einschätzung die Verwaltung leisten. „Unter meiner Führung werden wir agiler, moderner und innovativer zusammenarbeiten“, verspricht der 34-Jährige. Es sei inakzeptabel, dass Vertreter aus Politik und Verwaltung sich weiter gegenseitig zum Sündenbock machten. „Alle müssen an einen Tisch und gemeinsam eine nachhaltige Strategie zur Krisenbewältigung entwickeln“, fordert Goetz.

Für ihn sind aber Steuererhöhungen keine Lösung. „Bürger und Unternehmen leiden schon genug unter den Folgen der Corona-Krise“, findet Goetz. Stattdessen müsse die Stadt die Chancen der Digitalisierung stärker nutzen und aktiv Wirtschaftsförderung betreiben, um neue Unternehmen nach Ronnenberg zu locken. „Das schafft Arbeitsplätze und sichert Wohlstand“, sagt Goetz.

Zum Wahlprogramm gehört ein Themenmix

Goetz setzt bei der Wahl aber auch auf einen Themenmix: In der Jugend-, Familien- und Sozialpolitik setzt sich der 34-Jährige etwa „für offene und vielfältige Betreuungs- und Beratungsangebote ein“, wie er betont. Verkehrspolitisch will er Anreize für den Umstieg auf das Fahrrad und den öffentlichen Personennahverkehr setzen. „In der Bau- und Wohnungspolitik fordere ich mehr Mut bei der Bauplanung und möchte, dass auch ökologische Baukonzepte und Tiny Houses ihren Platz in Ronnenberg finden“, sagt Goetz.

Von Ingo Rodriguez