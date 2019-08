Ronnenberg

„Der Gekniffene kann nicht der einfache Bürger sein“, sagt Grigorios Aggelidis. Mit ihm reiht sich der erste Bundestagsabgeordnete in die lange Reihe von Politikern ein, die sich an der Kalirückstandshalde in Ronnenberg einen Endruck von der Lage vor Ort machen wollen. Auch der FDP-Abgeordnete aus Neustadt zeigt sich beeindruckt von der Nähe der Wohnbebauung zur früheren Kalihalde. „Das hat mich schon auf der Brücke erschrocken“, erklärt er.

Zum Start des Rundgangs führen FDP-Ratsherr Dieter Herbst und Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke !“ Aggelidis auf die Eisenbahnbrücke im Ort, um ihm einen Überblick zu geben, wo die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg die Ablagerung von Bauschutt plant. Dort erklärt der BI-Vorsitzende Marc Bierhance auch, warum seine Mitstreiter, der Rat der Stadt und die Regionsversammlung sich strikt gegen dieses Vorhaben ausgesprochen haben. Danach geht es für die rund 15 Personen starke Gruppe durch das Wohngebiet zum Haldenzaun.

Grigorios Aggelidis (rechts) lässt sich von der Eisenbahnbrücke aus die Lage rund um die Kalirückstandshalde erklären. Quelle: Uwe Kranz

„Es ist einfach zu nah dran“, stellt Aggelidis nach den ersten Eindrücken fest. „Ich möchte mir als familienpolitischer Sprecher nicht vorstellen, was das für Familien mit Kindern oder ältere Leute bedeutet“, sagt er mit Blick auf die möglicherweise mehr als 20 Jahre dauernden Arbeiten mit zahlreichen Lkw-Bewegungen jeden Tag. Direkt an der Wohnbebauung steht er am frühen Abend bereits im Schatten der Halde. Bei einer weiteren Erhöhung „werden die hier nur noch im Dunklen sitzen“, stellt der Gast aus Berlin beeindruckt fest.

„Bürger dürfen nicht die Leidtragenden sein“

Wie es letztlich dazu gekommen ist, dass die Wohnbebauung so dicht an die Halde heranreicht, schätzt Aggelidis als eher nebensächlich ein. Die Bürger dürften nicht die Leidtragenden sein, wenn sich im Laufe der Zeit alles ändere, was ihnen versprochen worden war. Politik müsse nachhaltig und für die Bürger verlässlich sein, fordert er ein. Nach eigenem Bekunden waren viele Hausbesitzer seinerzeit damit gelockt worden, dass die Halde komplett abgetragen wird. Als die Arbeiten endeten, lag allerdings noch rund ein Drittel des Salzes an Ort und Stelle.

Was er letztlich in der Sache tun kann, da müsse er sich noch hineinfuchsen, sagt der Abgeordnete. Mit viel Öffentlichkeit müsse Druck erzeugt werden, erklärt er. Und vielleicht sei ja auch mithilfe einer Bundesverordnung etwas gegen die aktuellen Pläne der Firma Menke zu machen. Aggelidis mahnt aber auch die BI Alternativen aufzuzeigen. „Wir müssen eine Lösung finden, mit der die Bürger zufrieden sind, gerade wenn die Halde nicht wegkommt“, sagt er. Als ersten Ansatz halte er die Entsalzung des Haldenabwasser für sinnvoller als eine meterhohe Abdeckung.

Grigorios Aggelidis (Mitte) erhält von Marc Bierhance Unterlagen der Bürgerinitiative zu der Kalirückstandshalde. Quelle: Uwe Kranz

Am Ende des Rundgangs macht Bierhance seine Erwartungen deutlich. „Wir versprechen uns sehr viel von Ihrem Besuch“, sagt er an Aggelidis gerichtet. „Nutzen Sie Ihre Kanäle.“ Der Bundestagsabgeordnete fragt indes, ob die BI bereits eine Petition aufgesetzt habe. Er würde sich einer solchen gern anschließen wollen. Solch positive Signale wünschen sich die Bauschuttgegner nun ebenfalls aus dem Wirtschaftsministerium in Hannover. Auch Minister Bernd Althusmann habe man bereits an die Halde gebeten, sagen die BI-Vertreter. „Er tut sich aber immer noch schwer“, sagt Bierhance.

