Empelde

Neue Aufgaben warten auf den Ronnenberger SPD-Vorsitzenden Fabian Hüper: Einstimmig hat ihn die neue Fraktion seiner Partei im Rat der Stadt Ronnenberg zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. „Ich freue mich sehr über dieses Vertrauen und werde alles daran setzen, um das Miteinander für Ronnenberg in dieser Funktion zu leben“, sagt Hüper.

Die 13-köpfige Fraktion hatte in ihrer konstituierenden Sitzung, in der es unter anderem um die mögliche Zusammenarbeit mit anderen Parteien im Rat ging, den 45-Jährigen in geheimer Abstimmung gewählt. Fabian Hüper gehört dem Rat seit 2011 an.

Hüper will nicht beide Ämter führen

Der neue Fraktionsvorsitzende will aber nicht beide Funktionen behalten. Im Januar kandidiert er deshalb bei der turnusgemäßen Jahreshauptversammlung des Ortsvereins nicht wieder für den Vorsitz. „Die Arbeitsbelastung ist neben Beruf und Familie schon mit einem Amt ausreichend. Ich will mich voll auf die Fraktionsarbeit konzentrieren,“ erklärt er.

Derweil freut sich Hüper auf die Arbeit in der neuen Fraktion. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Fraktionsmitgliedern, die sich alle auf ihre Aufgaben im Rat freuen und voller Tatendrang sind“, erzählt er. „Mit diesem Team können wir in den kommenden fünf Jahren viel für Ronnenberg bewegen.“

Von Uwe Kranz