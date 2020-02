Ronnenberg

Wenn alle unentschlossen sind, kann man auf eine Abstimmung auch verzichten. Vereinfacht kann man den Abschluss der Haushaltsberatungen in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz so zusammenfassen: „Wir können hier zustimmen oder eingreifen“, sagte Hermann-Josef Mersch ( CDU). Für eine Zustimmung fehle ihm aber die Kenntnis über weitere Zahlen. „So kann ich nicht entscheiden.“

Etatentwurf wird als „behandelt“ abgehakt

Stadtkämmerer Frank Schulz hatte zuvor eine Liste mit Veränderungen im Etatentwurf vorgestellt, die von der im Dezember eingebrachten Version des Haushaltes abweichen. Auch die anderen zehn Mitglieder des Ausschusses sahen sich nicht ausreichend informiert. Sie hakten den Haushaltsentwurf ohne Beschluss als „behandelt“ ab, nachdem die Verwaltung alle Fragen zu Details im Etat geklärt hatten.

Bürgermeisterin Stephanie Harms bezifferte die zusätzlichen Kosten für die Veränderungen auf der Liste für alle drei Fachbereiche mit rund 140.000 Euro. Teilweise sei deren Finanzierung noch nicht geklärt, sagte sie. Im schlimmsten Fall müsse die geplante Steuererhöhung sogar noch weiter nach oben angepasst werden.

Auch für den Fachbereich Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz selbst blieben in der Haushaltsberatung Fragen offen. So wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung, der auf die öffentliche Beratung folgte, offenbar über die Realisierung eines Baugebietes in Ihme-Roloven beraten. Im Ort werden zwei Grundstücke zum Kauf angeboten, wovon die Stadt eins kaufen und später selbst vermarkten könnte.

Vermarktung des Baugebietes für die Stadt zu teuer?

Im aktuellen Haushaltsentwurf sind allerdings die Folgekosten für die Selbstvermarktung eines Baugebietes noch nicht eingeplant. Dazu gehören zum Beispiel Aufwendungen für Personal und Beratungen. Es ist deshalb relevant, für welche der beiden Flächen sich der Ortsrat und der Rat der Stadt letztlich entscheiden werden. Fraglich ist allerdings, ob die Stadt sich angesichts der Haushaltssituation die Selbstvermarktung überhaupt leisten kann.

Die Bürgermeisterin kündigte an, nach den Beratungen in den Fachausschüssen eine komplettierte Liste mit allen Veränderungen vorzulegen. Diese soll dann auch die Wünsche der Ortsräte umfassen. Für die Vorgehensweise der Ausschussmitglieder, über den Etatentwurf nicht abzustimmen, zeigte die Rathauschefin Verständnis. „Sie haben heute neue Erkenntnisse gewonnen“, sagte sie. Möglich ist, dass nun auch die beiden anderen Fachausschüsse nicht über den Etatentwurf abstimmen werden. Eine Einigung über den Haushalt müsste dann im Verwaltungsausschuss erzielt werden.

Die beiden anderen Fachausschüsse kommen am Montag, 10., beziehungsweise Mittwoch, 12. Februar, zusammen.

