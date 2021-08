Ronnenberg

Die Nachricht hat die Mitglieder des Fachausschusses für Gebäudewirtschaft überraschend erreich: Cord Hennies, Teamleiter der Verwaltung für diesen Bereich, berichtete den Politikern Anfang Juli, dass 14 Projekte, die für 2021 vorgesehen waren, auf das nächste Jahr verschoben werden müssen. Der Grund: Personalmangel. Für Bürgermeisterin Stephanie Harms ist das eines der beherrschenden Themen der vergangenen Monate. „Mir fällt aktuell kein Team der Verwaltung ein, das davon nicht betroffen ist“, sagt sie.

Dritte Kraft in Kitas zieht nicht, wie erhofft, mehr Personal

Vor allem im Bereich der Kinderbetreuung schlägt sich der Personalmangel nieder. „Bei den Erzieherinnen und Erziehern ist es eine Katastrophe“, klagt Harms. In Ronnenberg falle dies besonders auf, da die Stadt selbst Träger fast aller Kitas im Stadtgebiet sei. Dabei hat die Stadt gegenüber vielen Mitbewerbern seit 2019 einen beachtlichen Vorteil: Seit der damaligen Einführung einer dritten Kraft für jede Kita-Gruppe und den damit deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen, sollte sich die personelle Lage eigentlich verbessern. Das klappt aber bislang nicht wie erhofft.

Zwei neue Auszubildende im Rathaus Bürgermeisterin Stephanie Harms und Ausbildungsleiterin Heike Schulz haben gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertreterin Marie Soicke zwei junge Männer zu Beginn ihrer Ausbildung bei der Stadt Ronnenberg begrüßt. Niklas Berg, der bei der Stadt Ronnenberg seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvieren wird, und Niklas Bernhardt, der in den kommenden drei Jahren das Duale Studium zum Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung absolvieren wird, wollen im Empelder Rathaus einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Berufskarriere gehen. „Wir brauchen gute und motivierte Kräfte, auf die wir langfristig bauen können und welche sich mit der Stadt Ronnenberg identifizieren“, betonte Bürgermeisterin Harms. uwk

„Inzwischen müssen wir uns bei den Mitarbeitern bewerben“, beschreibt Harms die zugespitzte Situation. In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforscht Fachbereichsleiter Kai Roegglen, was diese bewegt. Außerdem müsse die Stadt Ronnenberg in den Ausschreibungen ihre Vorzüge deutlicher herausstellen, so die Bürgermeisterin. „Zum Beispiel müssen wir die Drittkräfte offenbar mehr pushen“, sagt sie.

In den Kitas ist die Situation bereits sehr angespannt. Es gehe teilweise so weit, „dass wir die Betreuung nicht mehr durchgehend sicherstellen können“, stellt Harms fest. Besonders betroffen ist die Inkitaro in Empelde, wo derzeit fünf Stellen unbesetzt sind. Teilweise versuche die Stadt, den Mangel mit Zeitarbeitskräften aufzufangen, in Krippen sei den Kindern diese wechselnde Betreuung aber nicht zuzumuten.

Andere Verwaltungen dürfen mehr zahlen

Aber auch in anderen Abteilungen sei eine Abwanderungstendenz zu erkennen, berichtet die Verwaltungschefin. Grund sei die räumliche Nähe zu drei großen Konkurrenten auf dem Fachkräftemarkt – die Stadt Hannover, die Region und das Land Niedersachsen, die alle nur wenige Kilometer entfernt stationiert sind. Dort würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei weniger Verantwortung in den Positionen besser bezahlt, erklärt Harms. „Ich mache deshalb niemandem einen Vorwurf“, schiebt die Bürgermeisterin nach. Allerdings sei die Stadt Ronnenberg an den Tarif des kommunalen Arbeitgeberverbandes gebunden und könne deshalb finanziell nicht nachziehen. Erschwerend komme hinzu, dass die Bindung der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber heutzutage nicht mehr so stark gegeben sei, wie es früher der Fall war.

Bei der Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze im Ronnenberger Rathaus konzentriere man sich deshalb auf sogenannte „weiche Faktoren“. Die dauerhafte Nutzung von Homeoffice werde, dort wo es möglich ist, gerade geregelt, erzählt Harms. Weiterhin sind Aktionen zur Gesundheit am Arbeitsplatz geplant. Auch die Finanzierung eines Jobrades für den Weg zur Arbeit könne ein Faktor sein. Die Verwaltungschefin hofft, dass es sich bei den jungen Leuten allgemein rumspricht, „dass es in der Verwaltung nicht so langweilig zugeht, wie vielfach angenommen wird“. Außerdem gebe es im Rathaus vor allem sichere Arbeitsplätze.

