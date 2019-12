Empelde

Das Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde, Hallerstraße 3, in Empelde wird 2020 zehn Jahre alt und feiert das mit zehn besonderen Angeboten. Die Organisatoren um die Koordinatorin Christiane Zimmermann haben jetzt ihr neues Halbjahresprogramm vorgestellt.

„Es gibt einige neue Angebote für Familien, die durch Kooperationen mit einzelnen Institutionen erreicht werden konnten“, verrät Koordinatorin Christiane Zimmermann. Los geht es im Januar mit den neuen Leseclubs für Kids von sechs bis zwölf Jahren. „Dafür bauen wir sogar unseren Eltern-Kind-Café-Raum um“, fügt Zimmermann hinzu.

Erstmalig findet in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg ein offenes Alleinerziehenden-Treffen statt. Das erste Treffen ist für Montag, 13. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr im Eltern-Kind-Café des Familienzentrums an der Hallerstraße in Empelde geplant. Anschließend trifft sich die Gruppe dort an jedem zweiten Montag eines Monats von 17 bis 18.30 Uhr, außer in den Ferien.

Hilfe für einen guten Schulstart

Ende Januar gibt es eine Elternveranstaltung zum „Einschulungskompass“ mit der AWO Hannover. Dabei bekommen Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder für einen guten Schulstart unterstützen können. Im Februar folgt die nächste Premiere. Märchenerzählerin Susanne Theis erzählt Geschichten für Menschen von einem bis 99 Jahren. Alle sind zu dieser Stunde eingeladen.

Weiterhin im Angebot ist der Eltern-Kinder-Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“, für Eltern mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Familienkochevents, die „Alles ist bunt Faschingsparty“ am 25. Februar, ein Elternseminar „Streit unter Geschwistern“ und „ Ich werde große Schwester/Bruder“ am 11. und 12. März, ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder am 14. April mit dem Titel „Ersthelfer von morgen“ sowie eine Fotoaktion für Kinder von acht bis zwölf Jahren ab dem 9. Juni, der Start des Bewegungspasses für Empelde am 19. Mai und das Kinder- und Familienfest am 26. Juni runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Alle näheren Informationen können ab Januar 2020 unter www.Johanneskirche-Empelde.de eingesehen werden. Der neue Halbjahresflyer liegt in allen Schulen, Kindertagesstätten, Arztpraxen, Büchereien, im Bürgerbüro, bei der Sozialberatung und anderen öffentlichen Einrichtungen in Ronnenberg aus.

Von Heidi Rabenhorst