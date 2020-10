Empelde

Für Christiane Zimmermann hat alles vor zehn Jahren mit einer Anzeige im Kirchenblatt „Kontakte“ begonnen. Gesucht wurde eine Koordinatorin für ein neues Familienzentrum. „Mein Mann sagte, das könnte etwas für mich sein“, erzählt sie. Er sollte recht behalten. Das Familienzentrum der Johannesgemeinde hat sich zu einem festen Standbein des sozialen Lebens im größten Ronnenberger Stadtteil entwickelt. Zum Zehnjährigen gab es deshalb auch viel Lob für Zimmermann, die daran von Anfang maßgeblichen Anteil hatte.

Begrenzte Gästeliste wegen Corona-Auflagen

Nur rund 50 Gäste waren in den Garten des Familienzentrums gekommen – Ehrenamtliche, Unterstützer und Förderer. „Wir hätten gern mehr eingeladen“, sagte Zimmermann, was aber wegen der Corona-Auflagen nicht möglich war. Die Rednerinnen zogen derweil gleichermaßen den Vergleich des Familienzentrums mit einem Kind. In zehn Jahren habe dieses schon sehr viel über die Anforderungen der Gesellschaft erfahren, betonte Superintendentin Antje Marklein. Es habe „ganz viel gelernt und sich an die Herausforderungen angepasst“. Eine besondere Rolle schrieb sie dabei Zimmermann als „Mutter“ der Einrichtung zu.

Weit verteilte Tische: Die Gäste müssen sich den Corona-Auflagen fügen. Quelle: Uwe Kranz

Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms hob die speziellen Herausforderungen in dem mit rund 11.000 Einwohnern größten Stadtteil hervor. „Das sind ganz andere Voraussetzungen als in Vörie mit 260 Einwohnern“, sagte sie und sicherte dem Zentrum weitere Förderungen der Stadt zu. Diese werden auch gebraucht. Nach anfänglichem Stillstand zu Beginn des Corona-Shutdowns bietet das Familienzentrum in der Hallerstaße 3 inzwischen wieder wöchentlich 15 verschiedene Kurse mit insgesamt etwa 180 Teilnehmern an. Vielen der Anwesenden dankte Zimmermann deshalb direkt für die Unterstützung bei diesen Projekten – auch der früheren Empelder Pastorin Marion Elster. „Sie hat das Familienzentrum initiiert und mich eingestellt“, sagte Zimmermann.

Zehn Jahre Erinnerungen: Chrstiane Zimmermann blättert in dem Fotoalbum. Quelle: Uwe Kranz

Gute Wünsche für weitere 100 Jahre

Elsters Nachfolgerin Martyna Pieczka verwies auf die „vielen Gesichter“, die das Familienzentrum in den vergangenen zehn Jahren gesehen habe. Die Kinder von damals seien inzwischen zum Teil selbst ehrenamtlich aktiv. Es sei zu hoffen, dass sich diese Entwicklung fortsetze – möglichst in den kommenden 100 Jahren.

Was das Familienzentrum alles auf die Beine gestellt hat, das konnten die Gäste später sogar anfassen. Sie erhielten als Geschenk eine Tasche, in der sie ein gebundenes Fotoalbum fanden, das einen Überblick über die Aktivitäten der ersten zehn Jahre gibt. Beliebte Angebote wie das Eltern-Kind-Café müssen zwar weiterhin aussetzen, dafür gebe es aber neue Angebote wie ein Lagerfeuer im Innenhof und Kinovorführungen in der Kirche. Gelegenheit davon zu berichten, hatte Zimmermann nach dem offiziellen Teil der Feier bei einem Imbiss und kalten Getränken – an weit im Innenhof verteilten Tischen.

Von Uwe Kranz