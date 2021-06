Empelde

Rund um die Johanniskirche in Empelde war am Dienstagnachmittag einiges los. Insbesondere tummelten sich dort viele Mädchen und Jungen. Ihnen war die Veranstaltung gewidmet, die das Familienzentrum in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde zum nationalen Kindertag auf die Beine gestellt hatte.

Wer die Rallye absolviert hat, bekommt eine Wundertüte. Quelle: Janna Silinger

Da aus ihrer Sicht die Kleinen durch die Pandemie schon an vielen Stellen zurückstecken mussten, hatte Christiane Zimmermann die Idee, diesen Tag zum Anlass zu nehmen, um für Zwei- bis Zwölfjährige einen abwechslungsreichen Nachmittag zu organisieren. So hatte sie mit der Unterstützung von freiwilligen Helfern den Hof der Kirche bunt geschmückt. Der Rewe-Markt in Empelde habe dazu Donuts und Muffins gespendet, erzählt die Koordinatorin der Einrichtung.

Ein Thema: Kinder haben Rechte

Mit oder ohne Elternbegleitung konnten die Kinder an einer Rallye teilnehmen. Mit einem Zettel ausgestattet liefen die Kleinen die einzelnen Stationen ab – immer den roten Pfeilen auf dem Boden nach. Nebenbei hatten sie die Aufgabe, rote Herzen zu suchen, die in der Gegend aufgehängt wurden. „Darauf steht immer etwas über Kinder und wie toll sie sind, wie viel sie wert sind“, erzählte Zimmermann lächelnd.

An einer weiteren Station, die vom Leseclub direkt vor der Kirche aufgebaut war, ging es darum, welche Rechte Jungen und Mädchen schon früh im Leben haben. „Die Kinder kommen dann her und sagen, was sie auf den abgebildeten Bildern sehen, und wir sprechen mit ihnen darüber“, erklärten Robert Zimmermann und Henrietta Körbis.

Mehr als 60 Wundertüten warten auf die Kinder

Wer am Ende mit je einem Stempeln von den insgesamt fünf Stationen im Quartier wieder die Kirche erreichte, erhielt eine der 65 Wundertüten. „Da ist etwas zum Ausmalen drin, eine Frisbeescheibe, Seifenblasen, ein Vielfarbenstift, eine bunte Tüte und ein Trinkpäckchen“, zählte Zimmermann auf. Sie rechnete mit großem Ansturm, da schon vor dem offiziellen Beginn einiges rum die Kirche los war. „Wir haben auch noch weitere Preise, falls wir mit den Wundertüten nicht auskommen.“

Robert Zimmermann und Henrietta Körbis haben eine Schautafel zum Thema Kinderrechte zusammengestellt. Quelle: Janna Silinger

Derweil tummelten sich die Kinder schon früh im Innenhof und bewegten sich zu lauter Kindermusik an der Tanzstation. Weitere Stationen hatten Helfer des Johanniskindergartens auf zwei Spielplätzen in der Nähe aufgebaut. „Die Inzidenz ist ja zum Glück gerade niedrig“, stellte Zimmermann fest. Deshalb habe sie auch nicht auf den Weltkindertag im September warten wollen. Und das hat sich gelohnt: Am Abend waren alle Tüten vergriffen.

Von Janna Silinger