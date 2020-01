Die Stadt und der Erinnerungsverein haben in getrennten Veranstaltungen der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz gedacht. Die Feier am Mahnmal auf dem Empelder Friedhof wurde wie schon in den Vorjahren von Jungen und Mädchen der Ronnenberger Gesamtschule mitgestaltet. Zuvor waren rund 20 Einwohner am Ronnenberger Mahnmal zusammengekommen.