Empelde

Schluss mit der Weihnachtspause: Kurz nach dem Jahreswechsel öffnet das Familienzentrum der Johannesgemeinde, Hallerstraße 3, in Empelde wieder seine Türen und hat viele neue und bereits bekannte Angebote im Programm. Den Flyer gibt es im Internet auf johanneskirche-empelde.de/familienzentrum_kindergarten oder als Druckversion im Familienzentrum.

Am Tauschtisch wechseln Spiel und Bücher den Besitzer

Das Familiencafé findet in seiner gewohnten Form von 15.30 bis 17.30 Uhr wieder ab Dienstag, 11. Januar, statt. Neben dem Leseclub, den Tanzkursen und Bastelangeboten für Kindern wird es wieder Kaffee und Kuchen für die ganze Familie geben. In gemütlicher Atmosphäre können Groß und Klein das Zusammensein und den Austausch genießen.

Erstmalig gibt es an diesem Tag allerdings auch den den Tauschtisch „Gib mir deins und nimm dir meins“. Das heißt, es steht ein reich gedeckter Tisch Im Familienzentrum. Er ist mit Spielzeug und Alltagsgegenständen rund um das Thema Familie bestückt. Neues und Gebrauchtes – Spiele, Bücher und Töpfchen liegen bereit. Jeder Besucher, der einen vergleichbaren Gegenstand tauschen möchte, ist dazu eingeladen. Geplant ist es, den Tauschtisch bis zum 8. Februar immer dienstags zu wiederholen.

Vorschläge für das Programm sind gern gesehen

Am Dienstag, 25. Januar, sind alle Kinder von 16 bis 17.30 Uhr zum Pizzabacken und -essen eingeladen. Dieses Angebot soll es künftig immer am letzten Dienstag eines Monats geben.

In diesem Jahr hat das Familienzentrum die Möglichkeit, Anträge für die HAZ-Weihnachtshilfe anzunehmen. Die HAZ-Weihnachtshilfe unterstützt Familien, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind mit Spendengeld, das in der Weihnachtszeit gesammelt wird. Wer entsprechende Vorschläge machen möchte, kann sich bis zum 31. Januar an Viktoria Wenthe, neue Koordinatorin des Familienzentrums, unter Telefon (0157) 31569598 wenden.

Auch wer ein bestimmtes Angebot für die Altersgruppe seines Kindes sucht oder Vorschläge und Wünsche zum Programm des Familienzentrums hat, kann sich damit an Wenthe wenden. Die Stadtteilmutter Dorota Wellner steht den Empelder Familien unter Telefon (0171) 9844382 während der regulären Kurszeiten und nach Terminvereinbarung für alle Fragen zum Thema Familie/Erziehung zur Verfügung. Die Beratung kann auf deutsch oder polnisch erfolgen.

Von Uwe Kranz