Empelde

Im Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde in Empelde können vor allem weibliche Besucher am Sonnabend, 2. November, wieder nach Herzenslust shoppen, dazu einen Kaffee oder auch ein Glas Sekt trinken und damit pädagogische Projekte unterstützen. Auch die neunte Auflage des jährlichen Basars in den Räumen an der Hallerstraße steht unter dem Motto „Frauen für Frauen“. Der Erlös aus den Standmieten sowie dem Verkauf von Speisen, Getränken und Tombolalosen sollen der pädagogischen Arbeit des Familienzentrums zugute kommen. Der Hintergrund: Trotz öffentlicher und kirchlicher Zuschüsse muss die Einrichtung für Angebote wie Sprachkurse, Kreativaktionen oder Eltern-Kind-Kurse jedes Jahr mit Veranstaltungserlösen einen Eigenanteil erwirtschaften.

Das Familienzentrum lädt zum Frauenbasar ein. Quelle: Screenshot: Familienzentrum

Die Koordinatorin der kirchlichen Einrichtung, Christiane Zimmermann, hat deshalb gemeinsam mit den beiden Helferinnen Claudia Zilke und Christiane Weißenborn wieder ein buntes und abwechslungsreiches Basarangebot organisiert. In erster Linie richtet es sich zwar an weibliche Gäste. Trotzdem sind bei dem Frauenmarkt auch Männer gern gesehene Gäste. Sie können von 14 bis 16.30 Uhr immerhin auf 30 Verkaufstischen zum Beispiel nach Geschenken suchen. Angeboten werden hochwertige Bekleidung für Frauen jeden Alters – auch für junge Erwachsene, Kinder und Babys. Zu finden sind laut Organisationsteam aber auch Kunsthandwerk, Accessoires, Spielzeug, selbstgenähte Textilwaren, Schmuck, Kosmetik, Bücher, Dekorationen und attraktive Produkte für die Wohnung. Kurzum: „Alles, was Frauen gefallen könnte“, kündigt Zimmermann an.

Sie verweist vor allem auf die Tombola mit rund 700 Preisen – darunter auch ein Großbildschirm. Zum Büfett gehören am Markttag unter anderem Snacks, Kuchen, Kaffee und Sekt. Ab sofort können für den Basar per E-Mail an familienzentrum-johanneskirche@gmx.de Anmeldeformulare für Verkaufstische angefordert werden. Die Standmiete in Höhe von 5 Euro pro Tisch wird im Voraus eingezogen.

Von Ingo Rodriguez