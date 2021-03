Empelde

Für das Familienzentrum in Empelde sind derzeit lediglich Onlineangebote und „Nach-Hause-Bring-Aktionen“ umsetzbar. Die persönlichen Kontakte bleiben vielfach auf der Strecke. Trotzdem haben die Verantwortlichen um Koordinatorin Christiane Zimmermann einen Flyer für 2021 herausgebracht. Darin sind alle Angebote, die für das weitere Jahr 2021 geplant sind, aufgelistet. Der besseren Übersicht halber sind sie in 21 Angebote für Kinder, 17 Angebote für Eltern sowie zehn Angebote für Erwachsene gegliedert. Viele der Programmpunkte werden wöchentlich angeboten.

Möglich werden die oftmals kostenfreien Angebote – die Bereiche umfassen Kultur, Freizeit, Tanz, Kreativität und Aktionen für wenig Geld – mithilfe der finanziellen Unterstützung seitens der Region Hannover und der Stadt Ronnenberg. Diese fördern das Projekt „Familienorte im Familienzentrum, der Ort für alle Familien in Empelde“. Auch die Landeskirche Hannover gehört mit dem Projekt „Vielfalt (er)leben“ aus dem Förderprogramm „Zukunftsgestalten: Bildungsgerechtigkeit und Integration“ zu den Geldgebern. Weitere Unterstützung erhält das Familienzentrum für die Angebote für Erwachsene durch die Evangelische Erwachsenenbildung und dem Familienverein Groß und Klein e.V. sowie aus Einzelspenden.

Angebote starten im April

Schon im April ist eine kostenfreie Outdoor-Kids-Woche, für Kinder von 6 bis 10 Jahren im Garten des Familienzentrums geplant. Diese umfasst Spiele in der Natur und ein Kräuterpicknick. Am 17. April werden von 9 bis 12 Uhr „Ersthelfer von Morgen“ im Erste-Hilfe-Kurs der Johanniter im Familienzentrum ausgebildet. Anmeldungen für beide Angebote nimmt Christiane Zimmermann unter Telefon (01 76) 57 86 15 66 oder per Email an Familienzentrum-Johanneskirche@gmx.de entgegen.

Im Eltern-Kind-Café, welches am Dienstagnachmittag nach den Osterferien im Garten des Familienzentrums beginnt, gibt es monatlich wiederkehrende Angebote. Dazu gehören ein Kochkurs für Eltern und Kinder, Kreativwerkstätten, Geschichtentheater, Gartenaktionen und Bewegungsangebote für die ganze Familie. Weitere wöchentliche Angebote sollen nach den Osterferien folgen. Die Durchführung aller Angebote und Aktionen ist abhängig von den Corona-Fallzahlen in der Region Hannover.

Der Flyer wird an alle Kitas und Schulen sowie bei Ärzte, Büchereien und öffentliche Einrichtungen aller Stadtteile Ronnenbergs verteilt. Er kann auch ab sofort im Internet unter www.Johanneskirche-Empelde.de eingesehen werden.

Anfragen zu Kursen nehmen Zimmermann oder Dorota Wellner unter Telefon (01 71) 9 84 43 82 oder per E-Mail an Stadtteilmutter.Empelde@gmail.com entgegen.

Von Uwe Kranz