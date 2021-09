Ronnenberg

Wenn am Sonntag Wahl wäre ... mit diesen Worten beginnen viele Prognosen. Nun ist am Sonntag tatsächlich Kommunalwahl in Niedersachsen und eine weit verbreitete Prognose trifft auch auf die Stadt Ronnenberg zu: Die Anzahl der Briefwahlstimmen nimmt im Vergleich zur letzten Wahl noch einmal zu. Frank Schulz, Wahlleiter im Rathaus, gibt die Anzahl der auf diesem Wege bereits im Vorfeld abgegebenen Stimmen bis Dienstag mit 3965 an. Wahlberechtigt sind in den sieben Ortsteilen insgesamt 18.651 Menschen.

Auszählung beginnt erst nach Schließung der Wahllokale

Bei der zurückliegenden Kommunalwahl haben rund 55 Prozent der Ronnenberger Wahlberechtigten an dem Urnengang teilgenommen. Sollte diese Quote wieder erreicht werden, würde der jetzige Anteil der abgegebenen Briefwahlstimmen bereits einen Anteil von 38,65 Prozent ergeben. Der Wahlbrief muss spätestens am 12. September 2021 um 18 Uhr bei der Gemeindewahlleitung eingegangen sein. Für den rechtzeitigen Zugang hat die wahlberechtigte Person Sorge zu tragen.

Ausgezählt werden die Stimmen tatsächlich erst nach Schließung der Wahllokale, also nach 18 Uhr am Wahlsonntag. Dafür waren bislang in Ronnenberg zwei sogenannte Briefwahlvorstände zuständig. Für die aktuelle Wahlauszählung hat die Verwaltung deren Anzahl auf fünf erhöht, um das Pensum der zu zählenden Stimmen – gezählt werden müssen jeweils die Stimmen für den Regionspräsidenten, die Regionsversammlung, den Bürgermeister, den Stadtrat und in einigen Fällen den Ortsrat – auf maximal 1200 Wahlbriefe zu beschränken.

Hoher Personaleinsatz zur Abwicklung der Briefwahl

Für die Abwicklung der Briefwahl im Vorfeld sind im Rathaus grundsätzlich zwei Mitarbeiter zuständig. Sie versenden die Wahlunterlagen, nach Eingang der Anträge und betreuen die Briefwahlstelle im Großen Sitzungszimmer im Rathaus 2, Hansastraße 38, in Empelde. Dort können die Unterlagen auch direkt ausgefällt und abgegeben werden. In der vergangenen Woche stockte die Verwaltung das Personal um ein komplettes weiteres Team auf, um den Ansturm bewältigen zu können – am Freitag kamen sogar noch zwei Mitarbeiter aus dem Team Finanzen dazu. Auf diese Weise sei man aber jetzt auf einem guten Abarbeitungsstand, erklärte Schulz.

Gewählt wird in den zwei Ronnenberger Wahlbereichen am Sonntag in nur noch 26 statt 28 Wahlbezirken. Die Besetzung der Wahlvorstände sei in der Stadt kein großes Problem gewesen, erklärt Schulz. Rund 100 dieser Wahlhelfer stammen aus dem Rathaus und den städtischen Einrichtungen. Darunter seien nur wenige freiwillige Mitarbeiter aus Kitas, sodass die Betreuung der Mädchen und Jungen auch am Montagmorgen gesichert sei, verspricht der Wahlleiter.

Nach den öffentlichen Auszählungen der Stimmen werden die Ergebnisse in der Aula der Marie-Curie-Schule zusammengetragen und der Öffentlichkeit präsentiert.

Von Uwe Kranz