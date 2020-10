Ronnenberg

Schreck in der Nacht für die Bewohner eines Hauses an der Ronnenberger Straße Über den Beeken: Nachdem ein Nachbar einen Knall gehört und die Retter informiert hatte, fuhren kurz nach 3 Uhr die Feuerwehren aus Ronnenberg, Empelde, Weetzen und Ihme-Roloven vor dem Gebäude vor, an dessen Fassade inzwischen die Flammen emporschlugen. Die Einsatzkräfte konnten noch rechtzeitig ein Übergreifen eines Feuers auf die Wohnungen in dem Gebäude verhindern. Verletzt wurde am Ende niemand.

Auch eine Balkonumrandung wird von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Anzeige

Laut Feuerwehrsprecher Maximilian Lüerßen war der Brand in einem Kelleraufgang entstanden, in dem Gerümpel gelagert wurde. Die Flammen hätten dann offenbar auf die Teeküche eines Friseursalons und eine Balkonumrandung übergegriffen. Die über dem Salon befindlichen Wohnungen konnten geräumt werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Der Rettungsdienst überzeugte sich davon, dass die Bewohner des Hauses unversehrt geblieben waren.

Lange Suche nach Glutnestern

Mit einer Notiz informiert die Inhaberin des Frisiersalons die Kunden. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Feuerwehr hatte nur wenig Mühe mit der Bekämpfung des eigentlichen Feuers. „Wir hatten die Flammen schnell unter Kontrolle“, sagt Lüerßen. Allerdings hätten die Nachlöscharbeiten gut 45 Minuten in Anspruch genommen, da viele Gegenstände auf mögliche Glutnester untersucht werden mussten. Erst gegen 5.15 Uhr war der Einsatz für die Brandbekämpfer abgeschlossen.

Der Friseursalon gegenüber dem Edeka.Markt blieb am Mittwoch wegen der Brandschäden durch Ruß und Feuer geschlossen. Auch die darüberliegenden Wohnungen waren verraucht. Sie hätten nach dem professionellen Durchlüften seitens der Feuerwehr und nach Absprache mit der Polizei aber wieder betreten und genutzt werden können, sagt Lüerßen. „Insgesamt haben die Bewohner Glück im Unglück gehabt“, fasst der Feuerwehrsprecher seine Sicht der Lage zusammen.

Im Anschluss an die Löscharbeiten hat der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Hannover die Ermittlungen übernommen. Im Verlauf des Mittwochs dauerten diese Arbeiten noch an, sodass die Beamten noch keine Aussagen über die Brandursache treffen konnten.

Von Uwe Kranz