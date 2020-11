Weetzen

Mit heiler Haut davon gekommen sind fünf Bewohner eines Hauses an der Bröhnstraße in Weetzen am späten Donnerstagabend. Nach Angaben der Polizei ist es im Keller der Hauses zu einer Verpuffung gekommen. Zwar konnten die Einsatzkräfte die Flammen alsbald löschen, die Bewohner, die das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen hatten, mussten die Nacht jedoch in einer Notunterkunft der Stadt Ronnenberg verbringen.

Bewohner können wegen einer Gefahrenlage nicht zurück

Der Alarm erfolgte kurz vor 21 Uhr. Laut der Erkenntnisse der Polizei waren im Keller größere Mengen Kraftstoff – 150 Liter Benzin und 90 Liter Diesel – gelagert. Vermutlich sei einer der Kanister undicht gewesen und hat ausgegast. Infolgedessen sei es zu einer Verpuffung gekommen. Durch die Wucht der Verpuffung wurde das Dach des Hauses angehoben. Das Haus sein deshalb unbewohnbar.

Anzeige

Nach der Ortsfeuerwehr Weetzen waren auch noch Einsatzkräfte aus Ronnenberg, Ihme-Roloven und Empelde an der Brandstelle eingetroffen. Auch Kräfte der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ronnenberg waren vor Ort.

Die schnelle Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungsdienst betreuten die Bewohner des Hauses, eine Familie mit fünf erwachsenen Personen. Da schon früh während des Einsatzes erkennbar war, dass sie in der Nacht nicht in ihre Wohnung zurückkehren können, wurden sie in eine Notunterkunft der Stadt gebracht. Nach Messungen der Feuerwehr konnte eine Gesundheitsgefährdung durch weiterhin im Haus befindliche Gase nicht ausgeschlossen werden.

Keller wird mit Schaum geflutet

Die Feuerwehrleute räumten den Keller aus, nachdem die Flammen gelöscht waren. Danach wurden die Räume eingeschäumt, „um eine Wiederentzündung zu verhindern“, wie Lüerßen erklärte. Der Einsatz war für die Wehren nach rund viereinhalb Stunden beendet. Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks ( THW) nahm im Anschluss die Statik des Gebäudes in Augenschein.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz