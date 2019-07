Ronnenberg

Gleich viermal sind die Ortsfeuerwehren der Stadt Ronnenberg am Wochenende zu Einsätzen ausgerückt. Am spektakulärsten war dabei die Tierrettung dreier junger Turmfalken, die sich in einen Wasserfangkasten am Turm der Michaeliskirche verirrt hatten.

Nach der Alarmierung der Ortsfeuerwehr wurde am Sonntagmorgen schnell klar, dass auf der betreffenden Seite der Kirche keine Aufstellfläche für die Drehleiter vorhanden ist. Die Einsatzkräfte entschieden sich deshalb, eine hohe dreiteilige Schiebeleiter aufzubauen. Was dann folgte, war keine Angelegenheit für Menschen mit Höhenangst: Ein Feuerwehrmann kletterte auf der Leiter in luftige Höhen, um um an den Kasten zu gelangen, in dem sich die Falken offenbar unfreiwillig aufhielten.

Vorsichtig wurden alle drei Vögel auf ihrem Gefängnis befreit und nach einer kurzen Untersuchung offenbar unverletzt in die Freiheit entlassen.

Kleine Feuer in Weetzen und Benthe sind schnell gelöscht

Kleinere Brände löschten die Feuerwehren in Weetzen und Benthe. Aufgrund einer nicht eindeutigen Lage rückten in Weetzen am Sonnabend gegen 18.30 Uhr an der Vörier Straße mit den Ortsfeuerwehren Vörie, Ihme-Roloven, Linderte, Weetzen und Ronnenberg gleich fünf Wehren an. Ein Grünstreifen an der Bahn brannte auf etwa 10 Metern Länge und rund 3 Metern Breite. Die Löscharbeiten übernahmen letztlich die Feuerwehrleute aus Ihme-Roloven und Linderte.

Auch die Benther Ortswehr musste zu einem kleinen Brand am Sonnabend um 10 Uhr. Ein Augenzeuge hatte den Brand an der Nenndorfer Landstraße beim Eintreffen der Kameraden jedoch bereits gelöscht.

Und auch in Empelde musste die Ortswehr unverrichteter Dinge wieder abrücken. An der Hansastraße drohten am Sonnabend aufgrund starker Winde Bäume umzustürzen. Da diese aber auf privatem Grund stehen, wurde der Vorgang an Mitarbeiter des Bauhofes übergeben.

Von Uwe Kranz