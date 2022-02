Ronnenberg

Das zweite Sturmtief innerhalb von 24 Stunden hat am Wochenende auch die Stadtfeuerwehr Ronnenberg in Atem gehalten. Wie Stadtbrandmeister Gunnar Scheele berichtet, rückten die Rettungskräfte in der Zeit von Freitagabend bis Sonnabendnachmittag insgesamt zu 24 Sturmeinsätzen aus. „18-mal im Ronnenberger Stadtgebiet, bei weiteren sechs Einsätzen waren wir mit unserer Drehleiter in der Nachbarkommune Gehrden zur Unterstützung“, sagt Scheele.

„Sind glimpflich davongekommen“

Der Stadtbrandmeister zieht dennoch spürbar erleichtert eine Bilanz: „Wir sind eigentlich recht glimpflich davongekommen“, sagt Scheele. Immerhin sei anlässlich der Sturmeinsätze niemand verletzt worden. Außerdem hätten sich auch die entstandenen Schäden in Grenzen gehalten. Trotzdem sei die Bandbreite der Einsatzlagen „das volle Programm“ gewesen: Unter anderem musste die Feuerwehr mehrfach gefährlich lockere Dachziegel sowie lose Gebäudeteile sichern, befestigen oder entfernen. „Der zweite Haupteinsatzgrund waren umgestürzte Bäume oder herabgestürzte Äste, die von Straßen und Gehwegen beseitigt werden mussten“, sagt Scheele.

Einen besonders aufwändigen Einsatz gab es laut Stadtbrandmeister in Benthe: „Wir haben von einem bedenklich wackelnden Baum die Spitze gekürzt, um dem Wind die Angriffsfläche zu nehmen“, berichtet Scheele. Vor dem Sicherungsrückschnitt sei bereits der Wurzelteller des Baumes bei den immer neuen Windböen rund um den Stamm am Boden massiv angehoben worden.

Von Ingo Rodriguez