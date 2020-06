Ronnenberg

In der Region Hannover haben die ersten Feuerwehren ihren Dienstbetrieb wieder aufgenommen – mit Einschränkungen und unter strengen Vorgaben. In Ronnenberg wird es noch etwas dauern. Laut Aussage des Stadtbrandmeisters werden sich die 270 Aktiven in den sieben Ortsfeuerwehren erst nach den Sommerferien wieder zu Übungs- und Ausbildungsdiensten treffen.

„Die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren hat oberste Priorität. Daher sind die Ausbildungsübungen weiterhin ausgesetzt. Auch in der jetzigen Phase der Lockerung der Maßnahmen muss die Prävention vor einer Covid-19-Erkrankung absoluten Vorrang haben”, sagt Gunnar Scheele. Das Schreiben des Innenministeriums in Niedersachsen gestatte Übungen in festen Teams mit Einschränkungen. Dazu müssen jedoch zahlreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt werden.

„Wir erarbeiten gemeinsam mit der Stadt gerade ein Konzept“, berichtet Scheel. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und sich bestmöglich zu schützen, sei gutes Hygienemanagement unerlässlich. Dabei komme dem Hygieneplan zentrale Bedeutung zu. „Dieser ist schon lang überfällig“, meint Scheele. Dank Corona werde er jetzt von Grund auf neu erstellt.

Ein Corona-Fall hat verheerende Folgen

Solange dieser nicht im Detail vorliege, werde es auch keinen regulären Dienstbetrieb geben. „Nur ein bestätigter Corona-Fall in der Wehr würde eine komplette Abmeldung nach sich ziehen“, sagt Scheele. Die Folgen könnten verheerend sein. So gebe es für die Drehleiter nur eine Handvoll Maschinisten im Stadtgebiet, die dieses Gerät bedienen können.

Dass sich die Einsatzkräfte auch außerhalb des Dienstes infizieren könnten, sei ihm bewusst. „Ich vertraue ihnen, dass sie sich dementsprechend der vorgegebenen Maßnahmen verhalten“, sagt der Stadtbrandmeister. Die Gefahr, sich beim Dienst anzustecken, möchte er jedoch schlichtweg ausschließen.

Stadtbrandmeister Gunnar Scheele will den Dienstbetrieb nach der Sommerpause wieder aufnehmen. Quelle: Archiv

Auch wenn derzeit keine Übungsdienste stattfinden, sei die Ronnenberger Feuerwehr immer einsatzbereit. „Wir haben ja in den vergangenen drei Monaten nicht verlernt, wie man einen Schlauch aufrollt“, sagt Scheele schmunzelnd. Der Brandschutz im ganzen Stadtgebiet sei Tag und Nacht gewährleistet.

Und noch etwas spreche gegen die jetzige Wiederaufnahme des Dienstbetriebes, bei dem nur in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten geübt werden dürfe. „Dabei würde unter anderem die Geselligkeit auf der Strecke bleiben, die bei uns einen hohen Stellenwert einnimmt“, gibt der Stadtbrandmeister zu bedenken. Nur der stumpfe Ausbildungsdienst würde wohl niemandem gefallen. Momentan sehe man sich nur bei Einsätzen, die während der Corona-Krise deutlich zurückgegangen seien. „Die Menschen sind mehr zu Hause geblieben, auch auf den Straßen war nicht so viel los. Wir mussten zu weniger Verkehrsunfällen ausrücken“, sagt Scheele.

