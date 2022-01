Ronnenberg

Aufgrund der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus stellt sich immer öfter die Frage: Wie ist es um die sogenannte kritische Infrastruktur bei möglichem hohen Krankenstand bestellt? Wie läuft in entsprechenden Bereichen die Vorbereitung? Die freiwillige Feuerwehr in Ronnenberg hat mit der Umsetzung eines entsprechenden Konzeptes bereits begonnen.

„Wir sind gut vorbereitet, haben schon Anfang Januar Maßnahmen umgesetzt“, sagt Kai Roegglen, bei der Stadt Ronnenberg Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Soziales. Beispielsweise habe man frühzeitig dafür gesorgt, dass unnötige Kontakte der Einsatzkräfte untereinander vermieden werden. „Die Ortsfeuerwehren haben wir informiert, dass vorerst keine Jahreshauptversammlungen stattfinden sollen, auch Übungsabende fallen aus.“ Für Dienstbesprechungen der Führungskräfte gilt, dass sie nach Möglichkeit online erfolgen sollen – was sich besonders bei theoretischen Inhalten anbietet. Für praxisnahe Anlässe wie beispielsweise die Überprüfung der Fahrzeuge bleibt ein Treffen in Präsenz alternativlos, „aber da wird noch mehr denn je auf Abstände und das Tragen von Masken geachtet“, sagt Roegglen.

Der Mittelplatz im Feuerwehrauto bleibt frei

Apropos Praxis: Auch bei den Einsätzen gibt es eine neue Regel. Pro Fahrzeug wird die Besetzung verringert. „Wir belegen nur noch die Fensterplätze“, sagt der Fachdienstleiter. Das bedeutet beispielsweise: Wenn in einem Feuertransportfahrzeug sonst in drei Sitzreihen neun Einsatzkräfte sitzen könnten, bleiben jeweils die mittleren Plätze frei – macht sechs von ansonsten neun Insassen. Die Gefahr von Massenquarantäne, falls eine Person infiziert ist und das Virus überträgt, verringert sich entsprechend. Für einen Einsatz sind trotzdem ausreichend Feuerwehrleute im Einsatz. „Wir fahren dann einfach mit mehreren Fahrzeugen los“, sagt Roegglen.

Dass wegen des großzügigen Umgangs irgendwann keine Fahrzeuge mehr zur Verfügung stehen – darüber müsse sich niemand Sorgen machen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir eine solche große Gefahrenlage haben“, erklärt der Fachbereichsleiter. Im Bedarfsfall helfen sich die Ortsfeuerwehren untereinander, auch Verstärkung aus Nachbargemeinden ist zur Not obligatorisch. „Das war aber schon vor Corona so. Wenn man beispielsweise eine zweite Drehleiter benötigt, dann fragt man in der Umgebung nach. Und abgesehen davon: Die Feuerwehrleitstelle ist auch noch da und hat die Übersicht.“

Notfallplan und Konzept sind vorhanden

Wenn die Feuerwehrleute dann am Einsatzort eintreffen, ist die Wahrscheinlichkeit von Ansteckungen ohnehin äußerst unwahrscheinlich – weil man sich entweder unter freiem Himmel aufhält oder im Innenbereich Atemschutzgeräte trägt. Einer Ausbreitung der Omikron-Variante sieht Roegglen gelassen entgegen. „Die Infrastruktur der Feuerwehr ist jederzeit sichergestellt.“

Auch Stadtbrandmeister Gunnar Scheele weiß, „dass wird ein gutes Konzept haben und auf alles vorbereitet sind, auch noch auf weitere Szenarien“. Nach seiner Auskunft sind rund 287 aktive Mitglieder im Alter von 16 bis 67 Jahre in der Stadtfeuerwehr. „Trotz Corona konnten wir diese Zahl steigern, im Vorjahr waren es 285“, sagt Scheele. Auf Ronnenberger Gebiet sind die Ortsfeuerwehren in allen sieben Ortsteilen in Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Ihme-Roloven, Benthe, Vörie und Linderte organisiert.

Von Stephan Hartung