Einen aufregenden Tag haben die Mädchen und Jungen der beiden Kindertagesstätten in Weetzen verlebt. Die Freiwillige Feuerwehr Weetzen nutzte die beiden Einrichtungen zu Übungszwecken für den Ernstfall. Im Fokus standen für die Retter Aspekte wie Fahrzeugaufstellung und Wasserentnahmestellen aber natürlich auch, inwieweit die Erzieherinnen und Kinder geschult sind, die Gebäude im Notfall richtig und geordnet zu verlassen.

In der Kita Weetzen II an der Bröhnstraße kam erschwerend hinzu, dass dieses Gebäude relativ neu ist. Im Anschluss an die Übung nutzten die Einsatzkräfte deshalb die Gelegenheit, die Kita im Rahmen eine Führung besser kennen zu lernen. Im Ernstfall fällt müssen sich die Feuerwehrleute nun nicht mehr langwierig orientieren.

„Alle haben sich vorbildlich verhalten“

„An beiden Einrichtungen haben sich sowohl Erzieher als auch die Kinder vorbildlich verhalten“, lobte Feuerwehr-Pressesprecher Maximilian Lüerßen. Beim Eintreffen seiner Kameraden hätten die Gruppen die Gebäude bereits verlassen und sich an den ausgewiesenen Sammelplätzen aufgestellt.

Nach der Übung machten die Kinder große Augen: Die Feuerwehrleute holten die Mädchen und Jungen an den Sammelpunkten ab. Danach konnten sie den Feuerwehrleuten über die Schulter schauen, das Fahrzeug erkunden und Fragen stellen. Als Dankeschön für den erfolgreichen Einsatz verteilten die Kindern am Ende selbst gebackene Kekse in Form eines Feuerwehrfahrzeugs.

