Die Region Hannover hat Förderzuschüsse in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro für drei soziale Hilfsprojekte in Ronnenberg bewilligt. Mit dem Geld will das kirchliche Familienzentrum in Empelde ein Fahrradprojekt umsetzen. Außerdem wird die interkulturelle Arbeit im städtischen Sozialberatungszentrum gefördert.

Die Unterstützung soll jungen Familien aus anderen Herkunftsländern dabei helfen, sich besser im Alltag zurechtzufinden. Eltern und Kinder sollen ihre Sprachkenntnisse verbessern, Behördengänge und Arztbesuche meistern sowie das komplizierte Betreuungs- und Bildungssystem verstehen. Es geht aber auch darum, den Bewegungsradius der Familien zu erweitern, um sie an mehr Angeboten teilhaben zu lassen.

Fahrradprojekt soll Mobilität verbessern

Rund 37.500 Euro aus dem Fördertopf für familienunterstützende Maßnahmen erhält allein das Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde in Empelde für ein Mobilitätsprojekt. „Die teilnehmenden Familien sollen das Fahrrad als Verkehrsmittel für sich entdecken“, sagt die Koordinatorin Viktoria Wenthe. Hintergrund der Initiative sind laut Wenthe die Ergebnisse einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr auf dem Rewe-Parkplatz und auf Spielplätzen in Empelde. Das Ergebnis: Zahlreiche Flüchtlinge können gar nicht Fahrrad fahren. „Deshalb ist es für viele Familien schwer, weiter entfernte Ziele zu erreichen und Freizeitangebote wahrzunehmen“, sagt Wenthe.

Abhilfe sollen nun im Mai und im September zwei Fahrradkurse am Familienzentrum an der Hallerstraße schaffen. „Dafür werden wir jeweils etwa zwei bis vier Fahrräder, Laufräder, Fahrradanhänger und Fahrradkindersitze anschaffen“, kündigt Wenthe an. Nach den beiden Tageskursen will das Familienzentrum die Fahrzeuge dann an junge Familien verleihen.

Einbinden will die Koordinatorin in das Projekt auch den ADFC und den Quartierstreff des Nachbarschaftsvereins an der Löwenberger Straße. „Wir können auch noch verkehrssichere Fahrräder als Spenden gebrauchen“, sagt die Koordinatorin des Familienzentrums. Der Regionszuschuss komme aber auch zu Teilen den Beratungsangeboten der Stadtteilmutter Dorota Wellner zugute.

Förderung für interkulturelle Familienberatung

Mit rund 38.750 Euro bezuschusst die Region – ebenfalls in Empelde – die interkulturelle Familienberatung des Vereins Kargah (Verein für Interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und Migrationsarbeit) in den Räumen des städtischen Sozialberatungszentrums an der Löwenberger Straße. Dort beantwortet die Kargah-Mitarbeiterin Uschi Breidenstein an jedem Freitag von 9 bis 15 Uhr Fragen zu den Themen Schul- und Ausbildungssystem, Kindergarten und Kinderbetreuung, Gesundheitsvorsorge und Freizeitangebote – bei Bedarf auch mehrsprachig. Die Kargah-Mitarbeiterin hilft auch bei Schulkonflikten, Erziehungsproblemen und Schwierigkeiten im digitalen Bereich. Mit dem Förderzuschuss der Region werden auch Beratungen des Vereins in Seelze finanziert. Laut Region erreicht der Verein mit seinen Angeboten in beiden Städten rund 140 Familien.

Zuschuss für Aktivitäten der Willkommensgruppe

Das Sozialberatungszentrum der Stadt Ronnenberg profitiert aber auch selbst von einer Regionszuwendung. Laut Koordinatorin Julia-Carmen Teupe werden die Aktivitäten einer offene Gruppe „Willkommensorte Ronnenberg“ mit rund 3000 Euro gefördert. Die Teilnehmerinnen treffen sich regelmäßig im Gruppenraum zum gemeinsamen Kochen und, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Außerdem unternimmt die Willkommensgruppe gemeinsame Ausflüge. Das Angebot richte sich an Mütter und Väter.

