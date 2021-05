Weetzen

Die Freude war groß bei den Mädchen und Jungen der Regenbogenschule Weetzen. Fördervereinsvorsitzende Aileen Mandke hat den Kindern neue Sport- und Spielgeräte übergeben. Das brachte auch Schulleiterin Mareike Knappe zum Strahlen. „Wir sind dem Verein für die große Unterstützung in all den Jahren enorm dankbar“, sagte die Rektorin im Namen ihres Kollegiums bei der Übergabe auf dem Schulhof. Die Kinder nahmen die Geschenke sofort begeistert in Besitz. 1200 Euro hat der Förderverein dafür investiert.

Bewegungsspiele ersetzen Sportangebot

„Die Bewegungsfähigkeit der Kinder ist in der Pandemiezeit stark zurückgegangen. Das merken wir ganz besonders“, sagte Knappe. Vor allem der Nachmittagssport fehle den Schülerinnen und Schülern. Umso mehr freue sie sich, dass es mithilfe der kräftigen Finanzspritze des Vereins möglich sei, Bewegungsspiele zu erwerben. Der lange Flur und auch die Aula bieten den Kindern dafür genügend Platz. Dankbar zeigte sich Knappe außerdem über eine weitere Zuwendung des Fördervereins: Die Schule hat neue Digitalkameras bekommen. Diese kämen wie gerufen, um verschiedene Projekte beginnen zu können.

„Wir möchten ergänzend zum Angebot der Grundschule dazu beitragen, die Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern und das schulische Angebot sinnvoll zu erweitern“, beschrieb Vorsitzende Aileen Mandke die Vereinsziele. Ohne die finanzielle Unterstützung wäre vieles nicht möglich – ob Angebote im Bereich der Arbeitsgemeinschaften, wie der Musik-AG, Präventionsmaßnahmen für Kinder, der Schulgarten, Anschaffungen wie die Ausstattung der Pausen-Spiele-Kisten oder auch finanzielle Hilfen bei Klassenfahrten und Ausflügen für sozial schwache Familien. „Wir helfen auch bei größeren Schulaktionen“, fügte Mandke hinzu.

Vereinsvorstand sucht Unterstützung

Um die Grundschule weiterhin finanziell unterstützen zu können, ist allerdings ein funktionierender Vorstand vonnöten. Daher werden für drei der zum Schuljahresende ausscheidenden Vorstandsmitglieder Nachfolger gesucht. Mandke selbst will auch weiterhin im Vorstand mitarbeiten, gern auch als Vorsitzende. „Mein Sohn verlässt die Grundschule, aber ich bleibe dem Verein treu“, sagt sie. Immerhin käme ihr nun zweijähriger Sohn auch in wenigen Jahren in die erste Klasse an die Regenbogenschule. Sie fände es geradezu verantwortungslos, jetzt auszutreten. Letztendlich profitierten ja die Kinder von der Unterstützung.

Der Förderverein der Regenbogenschule Weetzen, der aktuell aus 112 Mitgliedern besteht, wurde im Jahr 1997 gegründet. Wer im Vorstand mitarbeiten möchte, kann sich bei Aileen Mandke unter der Handynummer (0176) 87 84 05 38 melden.

Von Heidi Rabenhorst