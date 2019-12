Empelde

Einen besonders großen Auflauf erlebte die Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr Empelde. Zum ersten mal musste die Veranstaltung in diesem Jahr aus Platzmangel in die Fahrzeughalle des Empelder Gerätehauses umziehen. Das Betreuerteam um Jugendwart Christopher Buchler verwandelte den Veranstaltungsort in eine weihnachtliche Umgebung, für die auch viele der Eltern unter den etwa 100 Gästen sehr lobende Worte fanden.

Dann wurde es Zeit für die Geschenke: Zunächst überreichten Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihrem Betreuerteam persönliche Geschenke als Dank für die geleistete Arbeit im ablaufenden Jahr. Danach erhielten die Kinder ihrerseits ein süßes Präsent von der Nachwuchsabteilung der Ortsfeuerwehr.

Förderverein zaubert Überraschungen aus dem Hut

Eine besondere Überraschung zauberte dann noch der Förderverein der Ortsfeuerwehr Empelde aus dem Hut. Der Vorsitzende Dennis Hechler und der 2. Vorsitzenden Uwe Etzrodt überreichten den Mädchen und Jungen 16 Uniformjacken und zehn Jugendfeuerwehrhelme im Wert von etwa 2500 Euro.

Nachdem sich die Anwesenden mit Gaben und Geschenken so viel Freude bereitet hatten, ließen die Anwesenden den Nachmittag mit selbst gemachten Waffeln, verschiedenen Getränken und weiteren Leckereien bei ausgelassenen Gesprächen ausklingen.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz