Weetzen

Abwechslung und Spaß in den Alltag ihrer Mitmenschen zu bringen – damit haben sich Steffi und Jens Janowski in den vergangenen Jahren in ihrem Dorf hervorgetan. Vor allem in den Monaten der Pandemie hat der als „Baumschüler“ bekannte Weetzener als Weihnachtsmann, mit der „Bratwurst to go“ am Gartenzaun oder der Fotorallye für Unterhaltung gesorgt. Bei der Auswertung der zweiten Auflage der Rallye hat sich jetzt gezeigt, dass solche Aktionen weiterhin sehr beliebt sind – auch wenn die Corona.Maßnahmen inzwischen gelockert wurden.

„Die zweite Fotorallye hat sich als voller Erfolg erwiesen“, stellte Janowski zufrieden fest. Fast 100 Teilnehmer hatten sich angemeldet, um die 30 ausgewählten Fotomotive im Ort zu finden. Fünf Wochen hatten sie Zeit, um – meist während eines oder mehrerer Spaziergänge – möglichst alle vorgegebenen Objekte zu entdecken. Das gelang am Ende 34 Familien. Aber auch die anderen Teilnehmer, die nicht alles gefunden hatten, gingen nicht leer aus. Steffi Janowski hatte zahlreiche Sponsoren für die Rallye gewinnen können, sodass jeder für seine Teilnahme auch eine Belohnung bekam.

Sieger fahren nach Rothenburg und Willingen

Dabei war die Suche nicht so einfach wie im vergangenen Jahr. Ein Fahrradständer am Vereinsheim der Gartenkolonie, ein Fenster der alten Kapelle, bestimmte Markierungspfosten in der Feldmark oder eine konkrete Ansicht auf dem Pausenhof der Regenbogenschule – da mussten die Teilnehmer schon genau hinsehen oder sich gut auskennen.

Auf nach Rothenburg: Christian Schwannecke und Tochter Toni (10) erhalten den Gutschein von Steffi Janowski. Quelle: privat

Bei Sonnenschein und Bratwurst ermittelten die Janowskis die Gewinner jetzt öffentlich per Losentscheid im eigenen Garten. Die Hauptpreise, jeweils eine Übernachtung mit Frühstück in einem Gasthof in Rothenburg ob der Tauber und in Willingen im Sauerland, gingen an Christian Schwannecke mit seiner Tochter Toni und an Leni Reinhold mit ihrem Bruder Mats. Über den dritten Platz, der mit einem Schnuppertauchen für zwei Personen vom örtlichen Tauchladen Kappi-Divers gesponsert wurde, freute sich Tanja Lutz.

Im Dorf kommt das Engagement der Janowskis allgemein gut an, wie das Lob von Gerd-Volker Weiden zeigt: „Vielen Dank für euren Einsatz, es ist immer wieder erfrischend, wenn sich jemand so ins Zeug legt wie ihr“, sagte der Teilnehmer der Rallye, der sich selbst ehrenamtlich im Sportverein, beim Dorfgemeinschaftshaus und in der Flüchtlingshilfe engagiert.

Steffi und Jens Janowski ließen sich bei so viel Zuspruch auch nicht lange bitten und versprachen allen Anwesenden eine Neuauflage im kommenden Jahr. „An Fotomotiven mangelt es in Weetzen nicht, und das Feedback der Teilnehmer motiviert uns.“