Zu mörderischen Geschichten zwischen Isar und Benthe lädt der Kulturladen in dem Ronnenberger Ortsteil für Sonntag, 20. März, ins Café „benthe.mitte“ ein. Der vielfach ausgezeichnete Autor Franz-Maria Sonner liest an diesem Abend teilweise noch unveröffentlichte Kurzgeschichten aus eigener Feder vor.

Die teilweise elegische Geschichte „Der Tod ist ein Killer“ erzählt mit Ironie, schwarzem Humor und überraschenden Wendungen von einem ehemaligen Schauspieler, der sich auch als Trauerredner buchen lässt, und der es mit den verfeindeten Hinterbliebenen eines überraschend zu Tode gekommenen Schriftstellers zu tun bekommt. Der Kurzkrimi „Tante Beeke muss weg“ spielt in der Gegend von Davenstedt bis Benther Berg. Auf humoristische Weise wird der Zusammenstoß von bayerischer Mentalität mit niedersächsischer Lebensart erzählt. Uwe Rackeberg, ein Hannoveraner, engagiert einen bayerischen Killer, um seine Tante Beeke aus dem Weg zu räumen. Die alte Frau erweist sich als wehrhafter als zu vermuten war, und das scheinbar so leichte Unternehmen stößt auf immer neue Hindernisse.

Breite Bekanntheit unter dem Pseudonym Max Bronski

Der Autor Franz-Maria Sonner wuchs in München auf. Er studierte Soziologie und Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Produzent und Herausgeber von elektronischen Medien und Hörbüchern. Sonner schreibt Hörspiele und Romane wie „Die Bibliothek des Attentäters“ und „Das gute Leben“. Dem breiten Publikum ist er seit 2006 unter dem Pseudonym Max Bronski als Autor von Kriminalromanen bekannt geworden. Für seinen Kriminalroman „Oskar“ erhielt er 2019 beim Treffen deutschsprachiger Krimi-Autoren „Criminale“ den Friedrich-Glauser-Preis. Der „Glauser“ ist neben dem Deutschen Krimi Preis der wohl wichtigste Krimipreis im deutschsprachigen Raum.

Der Autor verspricht einen spannenden und unterhaltsamen bis heiteren Abend, der um 18 Uhr beginnen soll. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro können im Café „benthe.mitte“, per Telefon unter der Nummer (05108) 9135249 sowie per E-Mail an kontakt@benthe-mitte.de reserviert werden.