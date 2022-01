Empelde

Im Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg ist in den vergangenen zwei Jahren viel passiert. Die Expansion nach Wennigsen und Gehrden, eine neue Mitarbeiterin und das 30-jährige Bestehen 2021. Eines haben sich die beiden Stammkräfte Beate Janisch und Marion Weber auch während der Pandemie erhalten: das Bemühen, ein möglichst breites Spektrum an Beratungs- und Kursangeboten für Frauen zu machen. Trotz der aktuellen Corona-Lage haben sie es deshalb jetzt auch wieder gewagt, ein neues Halbjahresprogramm bis Juni 2022 herauszubringen.

Große 30-Jahr-Feier wird im März nachgeholt

Nach Beginn der Pandemie ging im Frauenzentrum zunächst einmal gar nichts mehr. Nur langsam konnte das Kursprogramm wieder hochgefahren werden. Trotzdem sei 2021 noch eine Menge ausgefallen, berichtet Janisch, darunter auch die Feiern zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung, die nun im März mit einer großen Veranstaltung in der Aula der Marie-Curie-Schule im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag nachgeholt werden sollen.

Auch für das weitere Programm könne man nur hoffen, dass alles funktioniert, stellt Janisch im Eindruck steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus fest. Derzeit könnten alle Veranstaltungen unter der 2G-Regel stattfinden. „Und es sieht so aus, als ob nicht mehr alles abgesagt wird“, sagt Janisch optimistisch.

Neue Mitarbeiterin für die Öffentlichkeitsarbeit

Den beiden Mitarbeiterinnen, die neuerdings von Kathrin Buhl im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Gewaltprävention unterstützt werden, ist es besonders wichtig, ihre Angebote auch in Wennigsen und Gehrden bekanntzumachen. Dort bietet das Frauenzentrum, finanziell unterstützt von der Region Hannover, seit rund zwei Jahren Beratungen an. Im neuen Programm sind auch Kurse in den beiden Nachbarkommunen vorgesehen, darunter auch das Therapeutische Boxen, bei dem sich Frauen mit den Themen Körper und Selbstbewusstsein sowie dem Umgang mit der eigenen Wut auseinandersetzen können.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neu in der Pandemie hat sich auch die Möglichkeit entwickelt, dass Frauen auch online beraten werden konnten. Jetzt zeige sich aber, dass sich die Frauen wieder mehr Präsenz wünschen, erzählt Janisch. Für eine neu aufgelegte Gruppe für Frauen in Trennungssituationen bietet das Zentrum deshalb am 27. Januar eine kostenlose Infoveranstaltung an. Gleiches gilt für das Angebot einer Fastenwoche im Februar – der Infoabend dazu ist am 31. Januar geplant.

Hier gibt es den Kontakt zum Frauenzentrum

Neben den Kurzbeschreibungen der Angebote, die genauso Sprachkurse wie auch Beratungen für viele schwierige Lebenslagen beinhalten, bietet das neue Programm auch Kontakte für die notwendigen Anmeldungen und Monatsübersichten für eine einfache Planung. Der Veranstaltungskalender ist im Frauenzentrum, Stille Straße 8, in Empelde aber auch in vielen Geschäften, sozialen Einrichtungen, Apotheken, Arztpraxen, Kitas und städtischen Einrichtungen in Ronnenberg, Gehrden (Steinweg 17-19) und Wennigsen (Hauptstraße 1-2) erhältlich. Ebenso gibt es ihn im Internet auf ronnenberg.de/frauenzentrum oder er kann telefonisch unter (0511) 43 15 31 angefordert werden. Die Mitarbeiterinnen verschicken ihn auch auf E-Mail-Anfrage an frauenzentrum@ronnenberg.de.

Von Uwe Kranz