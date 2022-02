Ronnenberg

Im Familiengottesdienst in der Versöhnungskirche in Weetzen geht es ungezwungen zu. Regionaldiakonin Frederike Flathmann hat vor allem für die jüngsten Gottesdienstbesucher gemeinsam mit ihren Helferinnen ein spannendes Programm zusammengestellt. Es wird viel gelacht, als zu einer vorgelesenen Bibelgeschichte von zwei ehrenamtlichen Helferinnen Schilder mit Symbolen hochgehalten werden. Die gemalten Bilder zeigen den Gottesdienstbesuchern an, welche Geräuschkulisse gerade passen würde. „Määääääh“, hallt es durch den Raum, als ein Schild mit einem Schaaf in die Höhe schnellt. Wenige Meter vor dem Altar krabbelt ein Kleinkind vergnügt über den Kirchenboden.

„Es liegt mir viel daran, mit Kindern den Glauben zu entdecken“

Etwa 20 Minuten nach dem Auftakt erhalten Eltern, Kindern und Großeltern aus den Händen der Organisatorinnen eine Tüte mit Bastelmaterial. „Wir bauen jetzt kleine Musikinstrumente für eine Mitmachgeschichte“, sagt Flathmann.

Die Regionaldiakonin ist beim Kirchenkreis Ronnenberg hauptamtlich für die Arbeit mit Kindern und Familien zuständig. Als der Gottesdienst nach etwa 35 Minuten beendet ist, räumt Flathmann noch Instrumente und ein Pult beiseite. „Es liegt mir viel daran, mit Kindern den Glauben zu entdecken“, sagt die 31-jährige Diakonin. Das gehört seit sechs Jahren auch zu ihren hauptamtlichen Aufgaben: Die studierte Religionspädagogin ist die Beauftragte für alle Kindergottesdienste im Kirchenkreis. „Ich betreue die Kirchengemeinden in Empelde, Ronnenberg, Weetzen und Wettbergen sowie die Kapellengemeinden Linderte und Ihme-Roloven“, sagt die 31-Jährige nach dem Aufräumen. Ihr stünden aber auch sehr lebendige Kindergottesdienst-Teams mit Ehrenamtlichen zur Seite.

Am richtigen Platz angekommen

Für Flathmann ist es zwar nach ihrem Studium ihre erste hauptamtliche Stelle. Inzwischen hat sie aber genügend Erfahrungen gesammelt, um zu sagen: „Ich bin auf dieser Stelle am richtigen Platz gelandet.“ Sie habe bereits ihr Studium auf die Familienarbeit ausgerichtet und sich bei der Auswahl von Berufspraktika daran orientiert, sagt die Mutter eines zweijährigen Sohnes. Auf die damals offene Stelle des Kirchenkreises habe sie sich gezielt beworben.

Frederike Flathmann ist in der Versöhnungskirche gemeinsam mit Sohn Clemens (2) im Einsatz. Quelle: Ingo Rodriguez

Weg in kirchlichen Beruf war vorgezeichnet

Flathmanns Weg in einen kirchlichen Beruf war nach eigenem Empfinden familiär vorgezeichnet. „Trotzdem habe ich mir das lange offengehalten“, sagt die junge Frau. Allerdings stamme sie aus einem sehr religiösen Elternhaus. Ihr Großvater sei sogar Pastor gewesen. „Aber Pastorin zu werden kam für mich dann doch nicht infrage“, sagt die 31-Jährige. Für den Kirchenkreis ist sie nun aber nicht nur für die Organisation der monatlichen Kindergottesdienste in den Gemeinden zuständig. Außer den zusätzlichen Familiengottesdiensten bereitet Flathmann auch Aktionen wie Kinderbibeltage, Krippenspiele und Bereiche für die Konfirmandenarbeit vor. „Ich bin auch Ansprechpartnerin, wenn Ehrenamtliche Fortbildungen für Kindergottesdienste machen möchten“, sagt sie.

Flathmann richtet die Familienarbeit auch auf das digitale Zeitalter aus. Sie hat einen neuen Newsletter für Aktionen und Termine entwickelt, der sich auf der Internetseite der Kirchengemeinden abonnieren lässt. Im sozialen Netzwerk Instagram postet sie über das Profil Kigo_Ronnenberg ebenfalls Termine und Neuigkeiten.

Aufgewachsen auf der Nordseeinsel Föhr

Neue Dinge zu entwickeln ist für die Diakonin auch eine Freizeitbeschäftigung. „Ich bin gerne kreativ und nähe viel“, sagt Flathmann. Ursprünglich kommt sie von der Nordseeinsel Föhr, ist auch dort aufgewachsen. Seit dem Beginn ihres Studiums im Jahr 2011 wohnt sie aber schon in Hannover – inzwischen gemeinsam mit ihrem Ehemann und Sohn Clemens. „Ich fühle mich wohl in der Region und in meinem Job“, sagt die 31-Jährige.

Von Ingo Rodriguez