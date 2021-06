Empelde

Endlich anbaden: Das Empelder Freibad ist mit etwas Verspätung in die Saison gestartet. Mit einem formellen Akt hat die Stadtverwaltung am Dienstag offiziell die Wiedereröffnung gefeiert.

Es gelten ähnliche Corona-Regeln wie im Sommer 2020. Die Gäste müssen noch immer eine Maske tragen, wenn sie sich auf dem Gelände des Freibades bewegen. Auch die maximale Besucherzahl von 121 Personen, die zur gleichen Zeit das Bad besuchen dürfen, gilt weiterhin. „Deswegen gibt es auch wieder das Schichtmodell“, sagt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stefanie Harms beim offiziellen Eröffnungstag.

Die Besucher können in den Zeiträumen von 9 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr oder 16 bis 19 Uhr schwimmen. „In den Pausen wird desinfiziert“, sagt Schwimmmeister Daniel Schiefer. Das habe man im vergangenen Jahr schon so gemacht.

„Wir haben einfach das gleiche Konzept genommen, das gilt noch immer“, erklärt Harms. Auch die Holzumkleiden im hinteren Bereich des Geländes stehen noch. „Weil wir die richtigen Umkleidekabinen nicht wieder öffnen dürfen“, fügt sie hinzu. Auch das Planschbecken kann vorerst noch nicht benutzt werden. Die Dokumentationspflicht aus der Vorsaison entfällt dagegen.

Sie haben die Eröffnung zusammen gefeiert: Zana Kaska vom Imbiss, (v.l.), Schwimmmeister Daniel Schiefer, Kai Roegglen und Lars-Ove Frohner von der Verwaltung, Grünen-Fraktionsmitglied Uwe Buntrock, Stammkundin Christa Quisdorf und Bürgermeisterin Stephanie Harms. Quelle: Janna Silinger

Finanzieller Verlust unklar

Rund einen Monat später als gewöhnlich hat die Einrichtung die Türen geöffnet. Wie hoch die dadurch erlittenen finanziellen Einbußen für das Bad sind, lässt sich schwer abschätzen. „Es waren Feiertage, da ist normalerweise viel los“, sagt Harms. Doch das Wetter war in diesem Frühjahr auch sehr schlecht. „Da wär eh kaum jemand gekommen“, sagt Christa Quisdorf, seit vielen Jahren Stammkundin.

Nun sei man aber zufrieden, dass es endlich losgeht und sich zum offiziellen Saisonstart auch die Sonne bei angenehmen 23 Grad zeigt. „Es kamen direkt 20 Leute in der ersten Stunde, obwohl wir die Öffnung gestern erst bekannt gegeben haben“, sagt Lars-Ove Frohner vom Team Bildung und Jugend der Stadt Ronnenberg. „Wir kritisieren ja die Verwaltungen oft. Aber das war wirklich eine Punktlandung, zu den badefähigen Temperaturen zu öffnen“, sagt Ratsherr Uwe Buntrock (Grüne).

Falafel und türkische Pizza im Freibad

Mit der neuen Pächterin Zana Kaska wurde das Angebot für die Badegäste auch kulinarisch erweitert. „Es gibt die Klassiker: Pommes und Bratwurst. Aber auch mehr Eissorten und Kaltgetränke“, sagt Kaska. Außerdem habe man ein paar orientalischere Sachen mit auf die Karte genommen. So können die Freibadbesucher auch Falafel oder türkische Pizza genießen. „Einfach mal was anderes“, sagt sie.

Auf Abstand – aber im Wasser: die Gäste im Freibad Empelde. Quelle: Janna Silinger

Die neue Verordnung des Landes, und damit die Möglichkeit aufzumachen, sei am Sonntag um genau 19.01 Uhr bei der Verwaltung eingetrudelt, berichtet Harms. Theoretisch hätte das Bad also auch schon am 31. Mai öffnen können. Das Datum 1. Juni würde aber im Nachhinein abrechnungstechnisch vieles erleichtern. Außerdem hatten die Mitarbeiter so noch einen Tag zur Vorbereitung.

Wie es weiter geht, ob die Maskenpflicht ganz wegfällt oder die Kabinen bald wieder genutzt werden dürfen, ist noch nicht klar. „Das wird die Landesregierung in den kommenden Wochen entscheiden“, sagt die Bürgermeisterin. „Wir fahren auf Sicht.“

Von Janna Silinger