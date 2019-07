Empelde

So ganz scheinen die Verantwortlichen bei der Stadt Ronnenberg ihren Erfolg noch nicht fassen zu können. Während in ganz Deutschland rund 2500 Schwimmmeister gesucht werden, ist die vakante Stelle im Freibad Empelde offenbar neu besetzt worden. Am Donnerstag, 1. August, soll der neue Mitarbeiter seinen Dienst antreten, verkündete der Erste Stadtrat Torsten Kölle. Er hofft, dass schon bald, möglicherweise bereits vom Wochenende an, die Öffnungszeiten wieder entsprechend verlängert werden können.

Kurz vor Beginn der Saison hatte einer der beiden hauptamtlichen Mitarbeiter im Freibad seinen Posten gekündigt. Die Suche der Verwaltung nach einem Nachfolger war seither aufgrund der allgemeinen Knappheit an Schwimmmeistern in der Republik erfolglos geblieben. Jetzt drehten die Ronnenberger an der Gehaltsschraube und wurden alsbald fündig.

Zusage des neuen Mitarbeiters ist „ein Glücksfall“

„Das ist schon ein Glücksfall“, sagte Kölle über die Verpflichtung des neuen Mitarbeiters, der allerdings als stellvertretender Badbetriebsleiter eingestellt wurde und damit mehr verdienen wird, als ein Schwimmmeister. Darauf, dass dies die Entscheidung für Empelde beeinflusst hat, deutet hin, dass auf die neuerliche Ausschreibung gleich mehrere Bewerber zu verzeichnen waren.

Die zusätzlichen Kosten für die geänderte Stellenbeschreibung würden vorübergehend von der Politik toleriert, erklärt Kölle. Im neuen Stellenplan im Haushalt der Stadt für 2020 solle dies dann abgesichert werden.

