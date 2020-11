Ronnenberg

Vor gut vier Wochen ist das Friseurgeschäft von Brigitte Mann durch einen Brand vollständig zerstört worden. „Corona reicht noch nicht, es musste auch noch ein Brand sein“, waren ihre ersten Gedanken. Und noch vier Wochen danach steckt ihr der Schreck in allen Gliedern. In den frühen Morgenstunden sei sie telefonisch von ihrem Nachbarn vom Feuer informiert worden. „Mehr oder weniger im Schlafanzug habe ich sofort zum Schlüssel gegriffen und bin zum Geschäft gelaufen“, erinnert sie sich. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehren sei glücklicherweise niemand von den Hausbewohnern zu Schaden gekommen. „Meine Existenz wurde jedoch in Sekundenschnelle zerstört. Und das nach 39 Jahren“, sagt Mann.

Schlafzimmer wird zum Salon

Nur kurz habe sie ans Aufhören gedacht. Der große Zuspruch seitens ihrer Kunden habe sie zum Weitermachen motiviert. Zwischenzeitlich habe sie auch eine gute Lösung gefunden. Bis zur Wiedereröffnung ihres Friseursalons bietet sie nicht nur Hausbesuche an. In ihrem Wohnhaus schräg gegenüber hat sie eine kleine, schmucke Frisierstube eingerichtet. „Die Anmietung eines Friseurcontainers mit drei Plätzen hätte um die 10.000 Euro gekostet. Das erschien mir zu teuer. Vor allem wegen der Corona-Pandemie weiß man ja gar nicht, ob und wie lange wir Friseure unsere Dienstleistungen anbieten können“, sagt Mann, die im nächsten Jahr das 40-jährige Jubiläum des Salons Brigitte feiert.

Ihr Mann habe vorgeschlagen, den Friseursalon kurzerhand ins eigene Wohnhaus zu verlegen. „Wir haben unser Schlafzimmer ausgeräumt. Es verfügt über die nötigen sanitären Anlagen wie Waschbecken und Toilette“, verrät sie. Außerdem liege es etwas abgegrenzt vom eigentlichen Wohnbereich. „Dort war früher die Werkstatt einer Schneiderei untergebracht“, sagt sie. Um die vorgeschriebenen Hygiene-Regeln einhalten zu können, gebe es drei Plätze.

Brigitte Mann zeigt den Waschplatz. Quelle: Heidi Rabenhorst

Salon soll im Januar wieder öffnen

Zu den treuen Stammkunden gehört auch Kerstin Heldt. „Ich finde es ganz toll, dass es weitergeht und Frau Mann eine Lösung gefunden hat“, freut sich die Ronnenbergerin. Nicht nur bei ihren Kunden möchte Brigitte Mann sich für die vielfältige Unterstützung bedanken. „Mein Dank gilt auch Dachdecker Martin Pieper und dem Ehepaar Martina und Henrik Walde sowie Ute Franz vom Friseur Ihmer Tor.

„ Ute Franz hat mir sofort angeboten, eine Mitarbeiterin zu übernehmen, solange mein Salon geschlossen bleibt“, freut sich Mann. Es tue einfach gut, in solch schweren Zeiten nicht allein auf sich gestellt zu sein.

Sie hofft, dass sie im Januar ihren Salon in der Straße Lange Reihe 6 wieder aufschließen kann. Bis dahin können Kunden telefonisch unter (0 51 09) 94­ 22 oder (0 51 09) 76 66 sowie unter der Handynummer (01 76) 99 05 85 82 26 einen Termin vereinbaren.

